Mit 50 so fit wie nie: Diane Krugers Erfolgsrezept

Diane Kruger (50) hat am 15. Juli einen runden Geburtstag gefeiert: Die Schauspielerin wurde 50 Jahre alt – und verbrachte diesen besonderen Anlass in Venedig. Auf Instagram teilte sie glamouröse Schnappschüsse aus der italienischen Lagunenstadt, auf denen sie in einem schicken Gingham-Kleid und mit weißer Sonnenbrille durch die Gassen schlenderte. Wer die Bilder sieht, kann kaum glauben, dass die gebürtige Hannoveranerin nun schon ein halbes Jahrhundert alt ist. Aber Diane weiß offenbar ganz genau, wie sie sich fit und vital hält – und das verriet sie in der Vergangenheit auch bereitwillig in verschiedenen Interviews.

Das Geheimnis hinter ihrem Aussehen? Eine Kombination aus gesunder Ernährung und konsequentem Training. Täglich kocht die Schauspielerin frisch für ihren Verlobten Norman Reedus (57) und die gemeinsame Tochter Nova. Dabei achtet sie auf eine ausgewogene Kost: Morgens gibt es Eier mit Avocado auf Mehrkornbrot, mittags Lachs mit viel Gemüse und abends Hühnchen oder Kalbfleisch. Gegen Erschöpfung greift Diane außerdem auf vegane Multivitaminpräparate zurück. Gegenüber Grazia betonte sie: "Wir leben gesund, ich versuche immer, vernünftig bei dem zu sein, was ich kaufe und was wir brauchen. Ich hasse Lebensmittelverschwendung." Beim Sport setzt sie auf ein hartes Programm mit Boxen, Laufen, Burpees, Planks und schweren Kniebeugen. Den Anstoß zu dieser Routine gab die Vorbereitung auf den Actionfilm "The 355" – und das nur sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter. Gegenüber Women's Health beschrieb sie das damals so: "Es war aufregend, zum Training zurückzukehren – schwere Gewichte zu heben, höher zu kicken und meinem Körper zu vertrauen."

Zum Thema Fitness hat Diane einen langen Weg zurückgelegt. Rückblickend auf ihre Anfänge verriet sie: "Als ich jünger war, war ich von Natur aus schlank und habe viel Ballett und Gesellschaftstanz gemacht, also habe ich nicht traditionell trainiert. Aber als ich etwa 32 wurde, spürte ich, wie sich mein Stoffwechsel veränderte", so die Schauspielerin gegenüber Women's Health. Mit Mitte dreißig begann sie also bewusst mit dem Sport – zunächst widerwillig, wie sie zugab. Vor ihrer Karriere als Schauspielerin hatte Diane zunächst als Model gearbeitet und in den Neunzigern für Modehäuser wie Saint Laurent und Marc Jacobs auf dem Laufsteg gestanden. International bekannt wurde sie später durch Rollen in Blockbustern wie "Troja" und "Das Vermächtnis der Tempelritter". Gegenüber Women&Home fasste sie ihre heutige Einstellung zusammen: "Ich glaube an Maß, Balance und Genuss bei meiner Ernährung und meinem Fitnessprogramm."

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Getty Images Diane Kruger bei der Premiere von "Merteuil" in Paris 2025

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https://www.instagram.com/p/DaxB9fsIPNL/ Diane Kruger zeigt sich ihren Fans bei Instagram in Italien

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Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus bei der New York City Ballet Spring Gala, Mai 2026

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