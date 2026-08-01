Netflix sichert sich "The Walking Dead" für fünf Jahre

Netflix hat einen spektakulären Deal abgeschlossen: Der Streamingdienst zahlt satte 500 Millionen Dollar an AMC Global Media, um sich für fünf Jahre die Rechte am gesamten "The Walking Dead"-Universum zu sichern. Das Paket umfasst nicht nur die Originalserie mit ihren 11 Staffeln, sondern auch alle sechs Spin-offs – darunter "Fear the Walking Dead", "The Walking Dead: Daryl Dixon", "The Walking Dead: Dead City", "The Walking Dead: The Ones Who Live", "The Walking Dead: World Beyond" und "Tales of The Walking Dead". Insgesamt sind das 371 Episoden, die künftig auf Netflix in den USA, Großbritannien, Italien, Australien, Neuseeland, Deutschland und weiteren Ländern verfügbar sein werden.

Bei dem Abkommen handelt es sich um einen sogenannten Co-Exclusive-Deal, was bedeutet, dass die Inhalte ab kommendem Jahr auch auf AMC+ gestreamt werden können – und das zum ersten Mal überhaupt. Lori Conkling, Vice President of Licensing bei Netflix, zeigte sich gegenüber Deadline begeistert: "Das Publikum entdeckt und liebt 'The Walking Dead' seit fast 15 Jahren auf Netflix, und die Serie zieht weiterhin neue Fans an. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit AMC Global Media auszubauen, um das gesamte 'The Walking Dead'-Universum noch mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Die Originalserie feierte am Halloween-Abend 2010 ihre Premiere und entwickelte sich rasch zu einem der erfolgreichsten Franchises der Fernsehgeschichte. Auch AMC-Chefin Kristin Dolan zeigte sich über den Abschluss hocherfreut: "Dieser Deal schafft eine globale Heimat für dieses Universum – alle Shows, alle Episoden. Das Franchise wird für Fans auf der ganzen Welt zugänglicher denn je." Netflix war bereits seit 2011 – zunächst auf DVD und später online – Partner von AMC für "The Walking Dead" in den USA.

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