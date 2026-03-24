Andrew Lincoln war nicht erste Wahl für "The Walking Dead"

Andrew Lincoln (52) ist für Millionen Fans weltweit das Gesicht von Rick Grimes in der Zombie-Serie The Walking Dead. Seit 2010 kämpfte sich der britische Schauspieler 125 Episoden lang durch die Apokalypse und verkörperte die ikonische Hauptrolle, die er im Spin-off "The Ones Who Live" sogar noch einmal aufleben ließ. Doch wie das Portal MovieWeb nun unter Berufung auf Uproxx berichtet, wäre Andrew beinahe gar nicht für die Rolle besetzt worden. Serienschöpfer Frank Darabont (67) hatte ursprünglich einen anderen Darsteller im Sinn: Thomas Jane (57) sollte Rick Grimes verkörpern. Der Brite war damals nur die zweite Wahl für die Rolle, die später seine Karriere prägen sollte.

Zu dem geplanten Engagement von Thomas kam es jedoch nie. Frank wollte "The Walking Dead" zunächst an den US-Sender HBO verkaufen, doch der lehnte ab und setzte stattdessen auf die Dramedy "Hung: Um Längen besser", in der Thomas die Hauptrolle als ehemalige Sportlegende Ray Drecker übernahm. Dadurch fand die Zombie-Serie eine neue Heimat beim Sender AMC – und Andrew Lincoln wurde als Rick Grimes besetzt. Zwischen Frank und Thomas wäre es übrigens ein Wiedersehen gewesen, denn beide hatten bereits 2007 bei der Verfilmung von Stephen Kings (78) Roman "Der Nebel" zusammengearbeitet.

Auf Reddit diskutieren Fans der Serie nun, wie "The Walking Dead" mit Thomas in der Hauptrolle ausgesehen hätte. "Thomas Jane sieht dem Comic-Rick zwar viel ähnlicher, aber meiner Meinung nach hätte NIEMAND Rick besser spielen können als Andrew Lincoln", schreibt ein Nutzer. Ein anderer führt aus: "Ohne Andrew Lincoln wären so viele legendäre Momente, Sprüche, Eigenheiten und humorvolle Einlagen nie zustande gekommen." Tatsächlich sind Momente wie Ricks Ausruf "Cooorrraalll" und seine charakteristische Nackenbeugung längst zu Memes geworden. Einige Fans vermuten, dass die Serie mit Thomas womöglich stärker den Comics gefolgt wäre, da dieser bereits in "Der Nebel" eine gute Chemie mit Laurie Holden hatte, die später Andrea in "The Walking Dead" spielte.

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Getty Images Andrew Lincoln, britischer Schauspieler

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Getty Images Thomas Jane bei einer Sondervorführung von "The Punisher" in New York, 2003

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Imago Rick (Andrew Lincoln) und Carl Grimes (Chandler Riggs) in "The Walking Dead", Staffel 4