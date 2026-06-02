Norman Reedus will Haus in Galicien kaufen nach TWD-Dreh

Beim Drehen der Serie "The Walking Dead: Daryl Dixon" hat Norman Reedus (57) offenbar eine ganz besondere Leidenschaft entdeckt – und zwar für Spanien. Der US-amerikanische Schauspieler war für die Dreharbeiten zur dritten und vierten Staffel der Actionserie mehrfach in dem europäischen Land unterwegs und hat dabei eine Region ins Herz geschlossen: Galicien. Gegenüber dem Sender Cadena SER schwärmte er laut der Filmseite SensaCiné in höchsten Tönen von der Gegend und erklärte sogar, er möchte sich dort ein Haus kaufen.

Besonders angetan haben es Norman die Strände der Region. Dabei sei er eigentlich kein Strandmensch, wie er im Interview mit SensaCiné betonte: "Ich bin eigentlich kein Strandmensch, ich mag es nicht, mir am Strand einen Sonnenbrand zu holen und ich mag weder Sand noch Strandbesucher. Aber die Strände Galiciens finde ich wirklich toll, weil sie geheimnisvoll, neblig, stürmisch und irgendwie unheimlich sexy sind." Sein absolutes Lieblingsstück Galiciens sei jedoch die Costa da Morte: "Das Essen, die Architektur, die Menschen ... es ist so viel Leidenschaft spürbar. Die Leute wollen mit einem reden, sie wollen einen umarmen, sie wollen sich immer weiter unterhalten, einen allen vorstellen. Ihre Art zu sprechen ist anders. Ich möchte sogar ein Haus in Galicien."

Norman ist bekannt für seine Rolle als Daryl Dixon in "The Walking Dead" und hat die Figur seit dem Start der Mutterserie im Jahr 2010 gespielt. Mit dem Spin-off "The Walking Dead: Daryl Dixon" wurde der Charakter 2023 in ein neues Abenteuer entlassen – diesmal auf europäischem Boden. An seiner Seite ist Melissa McBride (61) als Carol zu sehen, mit der er auch in der finalen vierten Staffel erneut nach Spanien zurückkehren wird. Die neue Staffel soll acht Episoden umfassen und die Geschichte von Daryl und Carol zu einem Abschluss bringen. Ein offizielles Startdatum steht bislang noch nicht fest.

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Getty Images Norman Reedus bei The Walking Dead: Daryl Dixon auf der New York Comic Con im Javits Center, New York City, 10. Oktober 2025

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Getty Images Norman Reedus bei einem Fototermin in Cannes während der Mipcom 2025

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Getty Images Norman Reedus und Melissa McBride, Juli 2025