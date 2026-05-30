16 Jahre: Melissa McBride legt "The Walking Dead"-Pause ein

Nach 16 Jahren als Carol Peletier in der "The Walking Dead"-Welt plant Melissa McBride (61) eine Auszeit. Die Schauspielerin gab beim AMC Global Media Upfront gegenüber People bekannt, dass sie sich nach dem Ende der vierten Staffel von "The Walking Dead: Daryl Dixon" zunächst aus dem Schauspielbusiness zurückziehen möchte. "Ich werde ein bisschen an mir arbeiten. Ich werde mir etwas Zeit für mich nehmen. Und dann werden wir einfach sehen, was passiert", erklärte sie. Die vierte Staffel von "Daryl Dixon" soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden und das "The Walking Dead"-Universum vorerst zu einem Abschluss bringen.

Ob Melissa nach ihrer Pause jemals wieder als Carol vor der Kamera stehen wird, ist derzeit offen. Besonders ihr letzter Satz lässt die Möglichkeit zu, dass die Figur im "Daryl Dixon"-Finale noch einmal zu sehen sein könnte. Fans der Serie reagieren auf die Neuigkeit auf Reddit mit Verständnis und Wertschätzung. "Wir haben viel mehr von Carol bekommen, als wir erwartet hatten. Melissa hat sich diese Pause verdient", heißt es dort. Andere schreiben: "Diese Neuigkeit hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, aber sie hat sich eine ordentliche Auszeit redlich verdient." Einige sehen in der Pause sogar ein mögliches Zeichen für eine künftige Reunion-Serie.

Melissa verkörpert die Rolle der Carol Peletier seit dem Start von "The Walking Dead" im Jahr 2010. Auf eine große Wiedersehensfeier hoffen Fans schon länger – neben Melissa müssten dafür unter anderem Andrew Lincoln (52), Norman Reedus (57), Lauren Cohan (44) und Jeffrey Dean Morgan (60) zusammenfinden. Ob und wann eine solche Reunion tatsächlich zustande kommt, ist bislang nicht bestätigt. Melissa feierte erst vergangene Woche ihren 61. Geburtstag.

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Jamie McCarthy/Getty Images for AMC "The Walking Dead"-Star Melissa McBride, 2019

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Getty Images Norman Reedus und Melissa McBride bei der Comic-Con in San Diego, 2019

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Getty Images Norman Reedus und Melissa McBride, Juli 2025