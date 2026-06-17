TWD-Abschied: Das plant Norman Reedus als nächstes Projekt

Nach 16 Jahren im The Walking Dead-Universum steht für Norman Reedus (57) das Ende einer Ära bevor. Die vierte Staffel des Spin-offs "The Walking Dead: Daryl Dixon" wird die letzte sein und soll voraussichtlich im September 2026 starten. Mit dem Abschluss der Serie legt der Schauspieler seine wohl berühmteste Rolle nieder – und hat in Sachen Karriere bereits fleißig vorgesorgt. Gleich mehrere neue Filmprojekte stehen auf seiner Agenda.

Das erste davon trägt laut Moviepilot den Titel "Pendulum" – ein Mystery-Horror-Streifen, den Norman bereits abgedreht hat. An seiner Seite standen Joseph Gordon-Levitt (45) und Phoebe Dynevor (31). Der Film soll 2027 in die Kinos kommen. Außerdem steckt ein weiteres Projekt in der Postproduktion: Regisseur Takashi Miike, bekannt für seinen Kultfilm "Audition", dreht eine blutige Geistergeschichte, für die neben Norman auch Charli XCX (33) und Milly Alcock (26) besetzt wurden. Darüber hinaus ist "Der blutige Pfad Gottes 3" in Planung – die Fortsetzung der Kult-Actionreihe von Regisseur Troy Duffy, in der Norman als Murphy MacManus zu sehen war. Gegenüber Letterboxd bestätigte der Schauspieler bereits im Juni 2025, dass ein Drehbuch vorliege.

Schon im vergangenen September verabschiedete sich Norman am Set von "The Walking Dead: Daryl Dixon" von seiner ikonischen Rolle. Auf X ließ er die Fans an dem Moment teilhaben und schrieb: "Heute ist der letzte Drehtag für Daryl Dixon. Es war mir so eine Freude, diesen Typen so lange für euch zu spielen. Ich fühle mich gesegnet. Wahrlich. Vielen Dank euch allen von Herzen." Nach vielen Jahren im "The Walking Dead"-Kosmos fiel damit ganz offiziell der Vorhang. Der große Abschied soll in acht Episoden über die Bühne gehen.

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Getty Images Norman Reedus bei der New York Comic Con 2025 für "The Walking Dead: Daryl Dixon"

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Getty Images Norman Reedus bei der Comic-Con in San Diego: Auftritt beim Panel zu "The Walking Dead: Daryl Dixon"

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Getty Images Norman Reedus bei der Paris Fashion Week