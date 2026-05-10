Seltener Moment: Diane Kruger turtelt mit ihrem Norman

Bereits seit Jahren sind Norman Reedus (57) und Diane Kruger (49) ein Paar. Ihre Beziehung halten sie meistens eher aus der Öffentlichkeit heraus, aber jetzt verzückte ein Red-Carpet-Auftritt der beiden die Fans. Anfang Mai nahmen sie an der Frühlingsgala des New York City Ballets teil und stahlen den anderen ordentlich die Show. Die deutsche Schauspielerin glänzte in einem ausgefallenen Kleid, bestehend aus einem Federrock und einem mit Schleifen geschmückten Crop-Top. Norman trug hingegen einen schlichten schwarzen Anzug. Der The Walking Dead-Star hatte dabei aber kaum Augen für die Fotografen, sondern für seine Partnerin.

Zusammen sind Norman und Diane seit den gemeinsamen Dreharbeiten zu dem Drama "Sky" 2015. 2018 kam die gemeinsame Tochter Nova zur Welt. Die Kleine wächst abseits des Rampenlichts auf, aber ab und zu lässt die 49-Jährige die Fans an ihrem Familienleben teilhaben. Beispielsweise teilte sie im März dieses Jahres ein Bild ihrer Tochter, die an einer Magnetwand die Worte "Mom & Nova 4 Ever" mit Buchstaben gelegt hatte. Diane kommentierte die herzerwärmende Aufnahme mit gleich drei Herzen. Zur Familie gehört zudem neben der kleinen Nova auch Normans Sohn aus seiner früheren Beziehung mit Helena Christensen (57) namens Mingus (26).

Auch wenn Diane und Norman nach außen hin eine echte Bilderbuchfamilie haben, hat es in den vergangenen Jahren auch Drama gegeben. Im August 2025 musste sich Mingus vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe lauteten Körperverletzung und Belästigung. Der 25-Jährige soll mit einer 33-jährigen Frau zusammen gewesen sein und sie in der Beziehung angegriffen haben. Die Klägerin behauptete, Verletzungen an Hals und Bein gehabt zu haben, die sie ins Krankenhaus brachten. Mingus plädierte damals auf nicht schuldig. Von einem Urteil war in der Öffentlichkeit keine Rede.

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Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus bei der New York City Ballet Spring Gala, Mai 2026

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Instagram / dianekruger Diana Kruger und Norman Reedus, Weihnachten 2023

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Getty Images Norman Reedus und sein Sohn Mingus