Nochmal Reality-TV? Victoria Miller findet deutliche Antwort

Victoria Miller hat genug vom deutschen Reality-TV. Die Reality-TV-Bekanntheit, die unter anderem bei Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love und Love Island VIP zu sehen war, hat in ihrer Instagram-Story klargemacht, dass sie nicht mehr in die Trash-TV-Welt zurückkehren möchte. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich eine Rückkehr vorstellen könne, antwortete sie mit einem klaren "Nein" – und lieferte dazu eine ausführliche Erklärung, warum ihr die Branche so sehr verleidet ist. "Viele unterschätzen komplett, wie anstrengend Reality eigentlich ist. Du verbringst dort Wochen mit Menschen, erlebst tausend Situationen und am Ende sehen die Zuschauer nur ein paar zusammengeschnittene Minuten. Trotzdem meinen manche danach, deinen ganzen Charakter beurteilen zu können", schrieb sie.

Neben dem verzerrten Bild, das Reality-TV von seinen Teilnehmern zeichne, stört Viki auch der Gossip innerhalb der sogenannten Reality-Bubble. "Ich habe mich damals selbst ein Stück weit darin verloren und dabei vergessen, warum ich überhaupt mit Social Media angefangen habe. Mittlerweile bin ich wieder viel näher an mir selbst und genau da möchte ich auch bleiben", erklärte sie. Kontakt aus der Welt des Reality-TVs hält sie nach eigenen Angaben nur noch zu einer einzigen Person: Henna Urrehman. Der Grund dafür liegt für sie auf der Hand: "Ich habe für mich gemerkt, dass in der Bubble viele Kontakte eher zweckgebunden sind. Oft wird geschaut, wer gerade relevant ist und wo man selbst einen Vorteil haben könnte."

Besonders enttäuscht zeigt sich Viki vom Umgang auf Branchenevents. "Auf Events wird dir ins Gesicht gelächelt, du wirst umarmt, alles ist schön und trotzdem merkt man schnell, wie sich Dynamiken verändern, sobald sich der Fokus oder der Hype verschiebt. Oft geht es weniger um echte Menschen und Verbindungen, sondern eher darum, wer gerade relevant ist", so die Influencerin. Ihr Fazit fällt damit unmissverständlich aus: Mit dem Reality-TV-Geschäft hat sie abgeschlossen.

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Instagram / viktupus Viktoria Miller, Love-Island-VIP-Kandidatin

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RTL2 Viktoria Miller bei "Love Island VIP"

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RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Viki

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