"Love Island VIP"-Gigi und Viktoria knutschen in Badewanne

Bei "Love Island VIP" geht es heiß her zwischen Gigi Birofio (25) und der neuen Islanderin Viktoria Miller. Die beiden liebeshungrigen Singles gönnen sich eine romantische Auszeit und vergnügen sich in der Badewanne. Zwar war die Beauty eigentlich an tiefen Gesprächen mit dem TV-Casanova interessiert, aber dieser wollte sich durch Fummeln von seiner Herzensdame Yeliz Koc (31) ablenken. "Ich bin reingegangen [in die Badewanne], mit den Gedanken an Yeliz. Dann hat sie ihre Hose ausgezogen, dann war Yeliz kurz weg", freut sich Gigi nach dem feuchtfröhlichen Badespaß.

Danach geht es für die beiden weiter in die Private Suite, wo die beiden wild weiter knutschen. Beide scheinen jedoch nur körperliches Interesse am jeweils anderen zu haben: "Wir hatten nur eine körperliche Bindung, aber keine emotionale", erklärt Viktoria nach dem heißen Trockensex.

Gigi bekommt wenig später kalte Füße und entscheidet sich dafür, die kurze Romanze mit Viktoria zu beenden. "Du bist voll sexy. Ich weiß, ich kann mit dir Faxen machen, das ist voll cool. Du bist eine starke Frau […]. Aber ich bin nicht einer, der irgendwie spielt oder irgendwie so was. Ich weiß nicht, ob ich mich in dich verknallen könnte", gesteht er der gelernten Sacharbeiterin. Zu seiner Überraschung sieht Viktoria die Sache ähnlich und meint: "Ich fühle das, was du sagst. Das basiert auf Gegenseitigkeit."

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Juli 2023

Instagram / viktupus Viktoria Miller, September 2024

