Bereut Viktoria "Love Island VIP"-Knutscherei mit Gigi?

Viktoria Miller bandelte bei Love Island VIP kurzzeitig mit Gigi Birofio (25) an. Nachdem die beiden jedoch festgestellt hatten, dass sie als Freunde besser funktionieren, musste die ehemalige Temptation Island-Verführerin ein paar Folgen später die Villa verlassen. Im Promiflash-Interview verrät Viktoria, ob sie den Flirt mit dem TV-Macho bereut: "Das mit Gigi war nur eine körperliche Sache. In dem Moment hat man es halt gefühlt, daher bereue ich es nicht. Gigi und ich verstehen uns gut – wir sind beide wie Bros."

Bei Viktoria und Gigis Date ging es für die beiden in die Badewanne. Während die Beauty an intensiven Gesprächen mit dem Italiener interessiert war, wollte der 25-Jährige sich nur von seinen Gedanken an Yeliz Koc (31) ablenken. "Ich bin reingegangen [in die Badewanne] mit den Gedanken an Yeliz. Dann hat sie ihre Hose ausgezogen, dann war Yeliz kurz weg", freute sich Gigi nach den heißen Küssen in der Wanne.

Doch letztendlich musste Viktoria die Liebesinsel verlassen. Nachdem Alicia Costa Pinheiro sich für Danilo Cristilli (28) entschieden hatte, war für die Singlelady kein passender Mann mehr übrig. Als sich dann auch noch Kymani für Aurelia Lamprecht entschloss, stand Viktoria als Einzige ohne Couple da und musste dementsprechend ihre Koffer packen.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, 2024

Instagram / viktupus Viktoria Miller, Love-Island-VIP-Kandidatin

