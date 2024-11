Diese Dame fliegt bei "Love Island VIP" als Nächste raus

Bei Love Island VIP muss mal wieder ein Promi die Koffer packen, denn die Couple-Zeremonie steht an. Diesmal gibt es allerdings einen Überschuss an Damen, weswegen eine Lady diesmal die Villa verlässt. Am Ende muss sich Kymani Yades zwischen Aurelia Lamprecht und Viktoria Miller entscheiden – Letztere zieht dabei den Kürzeren. Sie reist zurück nach Hause. Der Abschied von der Beauty scheint allen Teilnehmern recht nahzugehen, doch besonders Danilo Cristilli (28) leidet darunter. Ungläubig flüstert er zu Luigi Birofio (25) und Patrick Fabian (37): "Es war genau das Gleiche mit Jill. Ich fand sie top, jetzt ist sie raus. Das f*ckt mich so ab." Dabei bezieht er sich auf die ehemalige Kandidatin Jill Lange (24), die in einer früheren Episode bereits hinausgeschmissen wurde.

Viktoria zeigt sich gefasst. Als sie und Danilo sich ein letztes Mal in den Armen liegen, raunen sie sich gegenseitig zu, wie schön sie es miteinander fanden. Dabei meint der Köln 50667-Star, dass er Viktoria auf jeden Fall gewählt hätte, wenn er die Chance bekommen hätte. Doch am Ende sind sich die beiden einig: "Es sollte einfach nicht sein." Und obwohl Danilo andeutet, dass er in dem gesamten Flirt-Experiment keinen Sinn mehr sieht, scheint er dennoch sehr froh, von Alicia Costa Pinhero gewählt worden zu sein. Die restlichen Paare scheinen auch mit dem vorläufigen Endergebnis zufrieden: Sophie wählt Yasin Mohamed (33) und Patrick entscheidet sich für Chiara Fröhlich (26). Auch Gigi und Melissa Damilia (29) haben sich gefunden.

Viktoria schien in der Singles-Villa eine gute Zeit gehabt zu haben. Obwohl besonders Danilo um die Beauty trauert, sind sich Viktoria und Gigi überraschend nah gekommen. Der Reality-TV-Star und die Verführerin vergnügten sich sogar miteinander in der Badewanne! Und nicht nur das: Nach dem heißen Badespaß ging es für die beiden auch noch in die private Suite, wo genüsslich weiter gefummelt wurde. Jedoch stellt Viktoria im Nachhinein auch klar, dass es sich dabei nur um "eine körperliche Bindung, aber keine emotionale" gehandelt habe.

RTL2 Viktoria Miller bei "Love Island VIP"

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, 2024

