So schwer war "Love Island VIP"-Viktorias vergangenes Jahr

Viktoria Miller (22) empfindet das neue Jahr wohl als langersehnten Neuanfang. Wie die ehemalige Temptation Island-Verführerin jetzt auf Instagram offenbart, war 2024 nämlich ihr bisher "schlimmstes Jahr". Sie habe mit Depressionen und Panikattacken zu kämpfen gehabt sowie den Verlust ihres geliebten Katers und Herzschmerz verkraften müssen. Ihr Umzug nach Frankfurt sowie die "Temptation Island"-Ausstrahlung gaben ihr zunächst Hoffnung – halfen der Beauty jedoch auch nicht dabei, sich besser zu fühlen. Ebenso schien die anfängliche Freude über die Love Island VIP-Anfrage während der Dreharbeiten zu verfliegen. "An sich war eigentlich alles super, bis auf, dass es mir innerlich dennoch nicht so gut ging. Ich habe auch vor Ort versucht, mich normal zu verhalten, aber eigentlich ging es mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gut", gibt die Beauty preis.

Sie habe sich ihre Zeit bei der Datingshow aber auch anders vorgestellt. "Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich hatte echt das Gefühl, dass die meisten superlangweilig waren. Ich habe mich auch ein bisschen wie in einem Rentnerverein gefühlt", gesteht Viktoria. Wieder zu Hause sei ihr emotionaler Zustand "besser" geworden, und die 22-Jährige habe angefangen, sich wieder "aufzurappeln" – doch dann habe sie die Nachricht bekommen, innerhalb von drei Tagen aus ihrer Wohnung ausziehen zu müssen. Es folgte also ein Tiefschlag nach dem anderen, und nur ihr engster Umkreis konnte der "Love Island VIP"-Kandidatin dabei helfen, wieder an einen guten Punkt zu gelangen. "Ich bin so dankbar, was für einen Freundeskreis ich habe. Die waren in der schwersten Zeit für mich da", betont sie. "Mir geht es schon wieder viel, viel besser, und ich freue mich auf 2025 [...]. Fazit: 2024 war für mich ein sehr lehrreiches Jahr."

Viktoria ist relativ neu in der Reality-TV-Welt: Sie war erstmals als Verführerin in der sechsten Staffel von "Temptation Island" zu sehen, wo sie dem Teilnehmer Josh nahekam. Nur wenige Monate nach der Ausstrahlung folgte "Love Island VIP" – dort musste sie jedoch nach einem schnelllebigen Flirt mit Gigi Birofio und einem kurzen Anbandeln mit Danilo Cristilli (28) die Heimreise antreten. Ihren frühen Exit nahm die Influencerin aber gelassen. "Ich war nicht traurig, weil ich es ehrlich gesagt schon geahnt habe", verriet sie im exklusiven Interview mit Promiflash.

Instagram / viktupus Viktoria Miller im März 2022

RTL2 Viktoria Miller bei "Love Island VIP"

