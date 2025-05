Vergeben bei AYTO-VIP? Kandidatin Elissia bezieht Stellung

Schon vor Sendestart der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love gibt es das erste Drama: War Kandidatin Elissia La lacona Pinilla bei den Dreharbeiten für die Datingshow gar kein Single? Das behaupten zumindest böse Zungen im Netz – darunter auch der Ex-Freund der Ex on the Beach-Bekanntheit. Nun rückt Elissia in ihrer Instagram-Story die Dinge gerade. "Nur weil ich vor dem Dreh mit jemandem essen war, mit jemandem im Kino war [...], bedeutet das nicht gleich, dass eine Person in einer Beziehung ist", stellt sie klar. Elissia gibt zu, einen Mann näher kennengelernt zu haben, mehr sei da jedoch nicht gewesen. Sie macht deutlich: "Ich sitze nicht den ganzen Tag daheim und warte, bis AYTO mir schreibt und sagt, dass ich beim nächsten Dreh dabei bin."

Elissia beteuert, sie habe in dieser Hinsicht nichts zu verheimlichen. Auch die Kandidatin Viktoria Miller sah sich mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert – und dementiert diese in ihrer Instagram-Story. Der Mann, mit dem der Love Island VIP-Bekanntheit eine romantische Beziehung nachgesagt wird, sei lediglich ihr Videograf und ein guter Freund. Auch sie sei während der Dreharbeiten in Thailand Single und ungebunden gewesen, genauso wie Elissia. "Ich weiß genau, von welcher Person die Gerüchte kommen, allerdings gebe ich der Person nicht die Aufmerksamkeit, da es ein kranker Narzisst ist", wettert Viktoria im Netz.

Das Drama rund um die angeblich vergebenen Mädels ist nicht das erste Thema rund um die neue Staffel, das die Zuschauer beschäftigt. Nachdem bereits alle Kandidaten bekannt gegeben worden waren, kam Moderatorin Sophia Thomalla (35) noch mal mit einem echten Kracher um die Ecke: Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird teilnehmen. Damit wagt sich zum ersten Mal ein waschechter Promi in die berühmte Villa der Realitystars – und der Schauspieler hat sich jede Menge vorgenommen.

RTL2 Viktoria Miller bei "Love Island VIP"

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

