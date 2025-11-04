Nach AYTO-VIP-Vorwurf: Viktoria Miller sagt Reality-TV ade

Reality-Star Viktoria Miller sorgte nicht nur während der diesjährigen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love für Aufsehen, sondern erhitzte vor allem danach die Gemüter. Während der Show wurde auch ihr vorgeworfen, vergeben gewesen zu sein – eine Anschuldigung, die nie ganz aufgeklärt wurde. Via Social Media dementierte sie diese stets. Nach längerer Social-Media-Abstinenz und ihrer Abwesenheit bei der Reunion der Sendung meldete sich die TV-Darstellerin nun überraschend auf Instagram zurück. In einem emotionalen Statement zeigte sie sich selbstkritisch: "Ich habe Fehler gemacht. Menschen verletzt. Dinge getan, die ich heute bereue." Außerdem mischte sie ihre Community mit dieser Ankündigung auf: "Reality-Shows sind für mich Vergangenheit." Ihr Fokus liege jetzt auf ihrem echten Leben, auf Liebe und Familie.

Welche Fehler genau sie meint, ließ Viktoria offen. Sie erklärte jedoch in ihrer Story, dass sie damals bewusst polarisieren wollte, nun aber einen anderen Fokus habe: "Ich habe viel reflektiert, Verantwortung übernommen und daraus gelernt." Offenbar spielt eine neue Liebe in ihrem Leben eine große Rolle, die ihr geholfen habe, sich neu zu definieren. Am Wochenende postete sie ein Spiegelselfie, das sie gemeinsam mit einem Mann zeigt, der ihr einen Kuss auf den Kopf gibt und ihr Gesicht umfasst. Sein Gesicht ist dabei nicht zu erkennen. "Ich habe jemanden an meiner Seite, der mir gezeigt hat, was echtes Leben bedeutet", resümierte sie online. "Ich war damals ein bisschen verloren, heute weiß ich's besser." Zusammen mit ihrem Partner scheint sie bereits neue Wege zu gehen: Die beiden haben offenbar einen gemeinsamen Instagram-Account ins Leben gerufen.

Auch die Art ihres künftigen Online-Auftritts soll sich ändern. Fortan will sie mehr Alltag, Kochen und Familie zeigen – "kein Drama, kein Fake", wie sie selbst sagt. Die Vorwürfe gegen Viktoria, während ihrer Teilnahme an der Show in einer Beziehung gewesen zu sein, schlugen hohe Wellen. Viktoria, die vergangenes Jahr mit Depressionen zu kämpfen hatte, äußerte sich zunächst nicht zu den Anschuldigungen, bis Calvin Steiner, selbst Teilnehmer besagter Show, erklärte, dass er solch ein Verhalten als unangebracht empfinde. Viktoria, die erst 2024 größere Bekanntheit als Verführerin in der sechsten Staffel von Temptation Island erlangte, scheint nach ihren eigenen Aussagen nun einen Schlussstrich gezogen zu haben. "Ich bin dankbar für alles, auch für das Schmerzliche. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Ob das neue Kapitel in ihrem Leben auf Dauer für Ruhe sorgt, wird sich zeigen.

Instagram / viktupus Viktoria Miller, Love-Island-VIP-Kandidatin

Instagram / vikimlr Reality-Star Viktoria Miller postet ein geheimnisvolles Selfie, November 2025.

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Calvin