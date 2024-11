So steht Viktoria nach "Love Island VIP" zu Danilo Cristilli

Kurz vor Viktorias Exit bei Love Island VIP schien es zwischen ihr und Danilo Cristilli (28) zu funken. Der Italiener zeigte großes Interesse an der ehemaligen Temptation Island-Verführerin, doch dann wurde er von Alicia Costa Pinheiro gewählt, weswegen Viktoria die Liebesinsel verlassen musste. Im Interview mit Promiflash verrät sie nun, wie sie heute zu Danilo steht: "Ich glaube im Nachhinein, dass es mit Danilo und mir nicht geklappt hätte. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Aber als Kumpel ist er echt cool."

Bei "Love Island VIP" habe Viktoria einige Freundinnen gefunden, mit denen sie nach wie vor in Verbindung steht. "Ich habe zu ein paar Islandern und Islanderinnen noch Kontakt, wie zum Beispiel zu Jill (24), Sophie (28) oder Aurelia", erzählt sie im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich würde von meiner Seite aus behaupten, dass ich mich mit allen gut verstanden habe."

Doch es habe auch eine Person gegeben, mit der Viktoria nicht so gut klargekommen ist. "Allerdings gab es ein paar Situationen [mit] einer Islanderin, die sich ziemlich 'Pick me' verhalten hat, und ich schnell gemerkt habe, dass sie versucht, Frauen in den Schatten zu stellen. Ich bin allerdings nicht darauf eingegangen und habe kaum mit ihr gesprochen", erinnert sich Viktoria im Promiflash-Interview. Um wen es sich dabei handelt, verrät sie nicht.

RTL / Frank Beer Danilo Cristilli, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023

Instagram / viktupus Viktoria Miller, September 2024

