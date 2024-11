Hat Viktoria Miller mit "Love Island VIP"-Exit gerechnet?

In der fünften Folge von "Love Island VIP" hieß es für Viktoria Miller Abschied nehmen. Nach einem intensiven, aber kurzen Flirt mit Gigi Birofio (25) schien nicht mehr viel bei ihr zu laufen. Gerade als sie sich Danilo Cristilli (28) annähern wollte, wurde ihr dieser von Alicia Costa Pinheiro vor der Nase weggeschnappt. Ihr Ausscheiden nimmt die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin aber sportlich. "Ich war nicht traurig, weil ich es ehrlich gesagt schon geahnt habe", erzählt sie im Interview mit Promiflash.

Für sie sei zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Mann infrage gekommen: "Ich wusste, dass Alicia Danilo auch interessant findet und somit ihn wählen wird. Ich habe mich natürlich auch mit anderen Kandidaten unterhalten, allerdings war für mich schnell klar, dass es bei den anderen nur in eine freundschaftliche Richtung geht." Nachdem sich bei der Paarungszeremonie die neuen Granaten ihre Auserwählten geschnappt hatten, war Männerwahl angesagt. Am Ende hatte Kymani die Wahl zwischen Viktoria und Aurelia Lamprecht. In Viktorias Konkurrentin sah der Reality-TV-Neuling größeres Potenzial – und machte Aurelia daher zu seinem Couple.

Hat Viktoria in der Show vielleicht nicht genug Gas gegeben? In den vergangenen Folgen waren es jedenfalls andere Teilnehmer, die auf der Suche nach ihrem Traumpartner vollen Einsatz zeigten. Allen voran überraschte Gigi mit der Beharrlichkeit, die er bei seiner bisherigen Favoritin Yeliz Koc (31) an den Tag legte. Obwohl diese sich inzwischen voll und ganz auf ihren Wunschkandidaten Leandro fokussiert, gestand der Frauenheld ihr sogar seine Gefühle. Die Abfuhr von Yeliz ist inzwischen aber nicht mehr sein einziges Problem – mit Neuankömmling Wilson versteht er sich nämlich gar nicht gut.

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Juli 2023

Anzeige Anzeige