Rauswurf: Mickey Rourkes zahnloser Auftritt verwundert Fans

Mickey Rourke (73) hat in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler und ehemalige Profiboxer wurde diese Woche bei einem Spaziergang in der Stadt gesichtet – und der Anblick schockierte viele seiner Fans. Mickey wirkte laut Daily Mail sichtlich geschwächt und trug einen fleckigen, grauen Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze sowie eine Fliegerbrille. Als er den Mund öffnete, waren wohl mehrere fehlende Zähne zu erkennen. An seiner Seite hatte er einen kleinen weißen Hund dabei. Der Auftritt des Hollywoodstars macht deutlich, dass es dem Schauspieler derzeit nicht gut zu gehen scheint.

Die Bilder kommen nur wenige Monate nach einer turbulenten Zeit für Mickey. Ende 2025 wurde er aus seinem Haus in Los Angeles geworfen, nachdem er angeblich fast 60.000 Dollar (umgerechnet: 52.324 Euro) an Mietschulden angehäuft hatte. Sein Team erklärte gegenüber der Zeitung Daily Mail damals, der Grund für die ausbleibenden Zahlungen seien "unhaltbare Wohnbedingungen" gewesen: Schädlingsbefall und dauerhafte Sanitärprobleme trotz wiederholter Reparaturanfragen. Im März dieses Jahres fällte ein Gericht in Los Angeles ein Versäumnisurteil zugunsten des Vermieters. Nachdem Fans über eine GoFundMe-Kampagne 100.000 Dollar (umgerechnet: 87.206 Euro) für ihn sammelten, lehnte Mickey das Geld ab und nannte die Aktion eine "grausame Peinlichkeit".

Mickey Rourke zählt zu den markantesten Charakterdarstellern seiner Generation – lehnte dieses Jahr aber diverse Jobangebote ab. Mit Rollen in Filmen wie "Angel Heart" oder "The Wrestler" feierte er große Erfolge – letzterer brachte ihm 2009 sogar eine Golden-Globe-Nominierung ein. Sein Leben verlief jedoch alles andere als geradlinig: Mickey versuchte sich in den 1990er-Jahren als Profiboxer, bevor er ins Filmgeschäft zurückkehrte. Seine Fans überzeugte der Schauspieler, der in modernen Produktionen wie "The Expendables" oder als Hauptbösewicht Ivan Vanko (Whiplash) im Film "Iron Man 2" (2010) brillierte, zuletzt auch mit persönlichen Aussagen: Er entschuldigte sich öffentlich bei seiner Ex-Frau Carre Otis.

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Imago Mickey Rourke verlässt ein Hotel in London, April 2025

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ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images Mickey Rourke, Boxer

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Newsmakers Mikey Rourke, Schauspieler