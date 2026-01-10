Trotz finanzieller Not: Mickey Rourke lehnt Jobangebote ab

Mickey Rourke (73) steht das Wasser finanziell schon bis zum Hals, doch für den Schauspieler ist das längst kein Grund, bei neuen Jobs weniger wählerisch zu sein. Laut Managerin Kimberly Hines lässt er frische Angebote links liegen, obwohl ihm zuletzt wegen angeblich ausstehender Mieten sogar die Zwangsräumung drohte. Binnen einer Woche seien zahlreiche Anfragen eingetrudelt – allein in den vergangenen zwei Tagen sechs Stück, betonte Kimberly gegenüber TMZ. Gedreht werden sollte bei Indie-Filmen, Fotoshootings, Live-Auftritten und Signierstunden, doch Mickey wolle nur zusagen, wenn er wie ein A-Promi bezahlt wird – rund 170.000 Euro pro Drehtag. Aktuell wohnt er mit seinen drei Hunden in einem Hotel in West Hollywood. Eine neue Wohnung in Los Angeles ist laut Kimberly bereits organisiert.

Kimberly betonte, die Angebote seien gut und mit talentierten Leuten verbunden – sie erfüllten lediglich nicht Mickeys Gehaltsvorstellungen. Während der 73-Jährige offenbar auf lukrativere Verträge pokert, sorgten private Solidaritätsbekundungen für zusätzliche Spannungen: Eine GoFundMe-Seite sammelte innerhalb kurzer Zeit rund 85.000 Euro für den Schauspieler. "Das Geld geht zurück an die Spender", so die Managerin im Interview. Zuvor hatte Mickey die Aktion als "erniedrigend" bezeichnet und seine Fans auf Instagram gebeten, keine Zuwendungen zu schicken. Laut Kimberly habe er den Umfang der Aktion anfangs nicht verstanden.

Mickey war einst der Inbegriff des charismatischen Leinwandrebells. In den 1980er-Jahren stieg er mit Filmen wie "9 1/2 Wochen", "Angel Heart" und "Rumble Fish" zum gefeierten Sexsymbol und Charakterdarsteller auf. Doch auf den Ruhm folgte ein radikaler Bruch: Mickey kehrte Hollywood den Rücken, um als Profiboxer anzutreten. Die physischen Folgen der Kämpfe und missglückte Operationen zeichneten sein Gesicht, was sich für seine Karriere als folgenschwer erweisen sollte. Es folgten Jahre unbedeutender Nebenrollen, bis ihm 2008 mit "The Wrestler" ein triumphales Comeback gelang: Er gewann einen Golden Globe und erhielt eine Oscar-Nominierung.

Imago Schauspieler Mickey Rourke in London, April 2025

Getty Images Mickey Rourke im August 2014 in Hollywood

ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images Elliot Seymour und Mickey Rourke