Mickey Rourke verliert sein Zuhause in Räumungsprozess

Mickey Rourke (73) hat einen Rechtsstreit um eine Zwangsräumung in Los Angeles verloren. Ein Gericht vor Ort sprach dem Vermieter Eric T. Goldie das Eigentum an der Immobilie zu, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am 9. März eingereicht wurden und dem Magazin People vorliegen. Das Urteil wurde "by default", also als Versäumnisurteil, gefällt. Das bedeutet, dass der 73-jährige Schauspieler und ehemalige Wrestler nicht auf die Klage reagiert oder sich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist verteidigt hat. Der Mietvertrag des "Sin City"-Darstellers wurde damit aufgelöst und Mickey verlor das Recht, das Haus an der Drexel Avenue in Los Angeles weiterhin zu bewohnen.

Dem Urteil war eine Aufforderung an Mickey vorausgegangen, 51.120 Euro an ausstehenden Mietzahlungen zu begleichen oder die Immobilie innerhalb von drei Tagen zu verlassen. Dies geht aus Gerichtsakten vom Dezember hervor. Bereits im Januar wurde der Schauspieler dabei fotografiert, wie er seine Sachen aus dem Haus ausräumte. Das Gericht konzentrierte sich in seinem Urteil ausschließlich auf die Rückgabe der Immobilie an den Vermieter und nicht auf finanzielle Schadensersatzforderungen.

Nach dem Auszug aus seinem Zuhause lebte Mickey zunächst in einem Hotel in West Hollywood. Um die gleiche Zeit startete eine Frau namens Liya-Joelle Jones, die sich als Assistentin von Mickeys Managerin Kimberly Hines bezeichnete, eine GoFundMe-Kampagne zur Unterstützung des Schauspielers. In einem Instagram-Video vom 5. Januar distanzierte sich Mickey jedoch deutlich von der Aktion und erklärte, er habe nichts davon gewusst. "Das bin nicht ich, okay?", sagte er und fügte hinzu, dass er niemals Wohltätigkeit annehmen würde, wenn er Geld bräuchte. Der Oscar-Nominierte forderte Spender auf, ihr Geld zurückzufordern.

