Mickey Rourke verklagt Sender nach "Big Brother"-Rauswurf

Mickey Rourke (72), der bekannte Hollywood-Schauspieler, stand am Freitagabend nicht wie erwartet im Finale der aktuellen britischen Staffel von Celebrity Big Brother auf der Bühne. Bereits zuvor war Mickey MailOnline zufolge nach einer Reihe von homophoben Äußerungen, sexuellen Anspielungen und einem lautstarken Streit mit Mitbewohner Chris Hughes aus dem Big-Brother-Haus entfernt worden. Nun geht der Skandal in die nächste Runde: Wie mehrere Medien berichteten, plant Mickey, den Sender ITV zu verklagen. Er wirft den Verantwortlichen vor, ihn gezielt vorzeitig rausgeworfen und um einen großen Teil seiner vereinbarten Gage gebracht zu haben – ursprünglich standen angeblich 582.798 Euro im Raum, laut The Sun erhält er nun aber nur noch 58.345,00 Euro.

Der Hintergrund: Mickey musste das Haus nach wiederholtem Fehlverhalten verlassen, darunter anstößige Bemerkungen gegenüber Ella, die sich daraufhin ein anderes Bett suchte, und beleidigende Kommentare gegenüber Jojo Siwa (21), der er nach eigenen Aussagen schon nach wenigen Tagen die Sexualität absprechen wollte. Noch während der Sendung berichtete Ella am Mittwoch im Begleitformat "Late and Live", dass sie gezielt ihren Schlafplatz gewechselt habe, weil sie sich in Mickeys Nähe unwohl fühlte. "Es war am besten, dass ich weggehe", sagte sie offen. Auch mit Schauspielerin Patsy Palmer (52) geriet Mickey aneinander, was sie nach ihrer eigenen Evakuierung aber nicht weiter kommentieren wollte. Die Produzenten reagierten und setzten ihn wegen seines wiederholt "offensiven und unangemessenen" Verhaltens kurzerhand vor die Tür.

Dass Mickey immer wieder durch sein Temperament und streitbares Auftreten auffällt, ist kein Geheimnis: In früheren Interviews hat der "The Wrestler"-Star sogar selbst zugegeben, dass er mit seinem Verhalten öfter angeeckt ist – sowohl am Set, als auch im Privatleben. Die aktuelle öffentliche Kritik erinnert an sein schwankendes Verhältnis zu Kollegen und Mitmenschen, das sich auch während der Show bemerkbar machte. Dass Mickey nun rechtliche Schritte gegen den Sender erwägen soll, markiert für viele Beobachter einen weiteren Tiefpunkt in einer Karriere, die immer wieder von Skandalen und Eskapaden begleitet wurde.

Getty Images JoJo Siwa bei Billboard Women in Music im YouTube Theater im März 2025 in Kalifornien.

APEX / MEGA Mickey Rourke im Dezember 2019

