Wegen Zwangsräumung: Mickey Rourke bittet online um Spenden

Mickey Rourke (73) bittet seine Fans um Hilfe: Der Schauspieler hat eine GoFundMe-Seite einrichten lassen, um die drohende Zwangsräumung aus seinem Zuhause in Los Angeles abzuwenden. Die Spendenseite mit dem Titel "Hilf Mickey Rourke, in seinem Zuhause zu bleiben" ging am 4. Januar online und sammelt Geld, um Mietrückstände von knapp 51.000 Euro zu begleichen. Mickey, der laut der Seite seine "volle Zustimmung" gegeben hat, steht demnach kurz davor, sein Haus zu verlieren.

Auf der Spendenseite heißt es: "Mickey befindet sich heute in einer sehr realen und dringenden Situation: Ihm droht die Zwangsräumung." Weiter steht dort: "Diese Spendenaktion wurde mit Mickeys voller Zustimmung ins Leben gerufen, um die unmittelbaren Kosten für seine Wohnung zu decken und dies zu verhindern." Das Ziel sei es, dem Schauspieler Stabilität zu geben, damit er in seinem Zuhause bleiben und "wieder auf die Beine kommen" könne. Laut Gerichtsdokumenten wurde Mickey Mitte Dezember in Los Angeles eine dreitägige Zahlungsaufforderung zugestellt, die er ignorierte. Verwaltet wird die Spendenaktion von seiner Freundin Liya-Joelle Jones, die dem Magazin The Hollywood Reporter sagte: "Mickey ist gerade in einer sehr schwierigen Phase, und es ist unglaublich rührend zu sehen, wie viele Menschen sich um ihn sorgen und ihm helfen wollen."

Für den einstigen Star aus Filmen wie "9 1/2 Wochen" und "The Wrestler" kommen die aktuellen Schwierigkeiten zu einer turbulenten Zeit. So sorgte er vergangenes Jahr für Schlagzeilen, als er wegen unangemessenen Verhaltens das Haus von Celebrity Big Brother verlassen musste. Die Immobilie, die Mickey derzeit bewohnt, liegt im Stadtteil Beverly Grove von Los Angeles und gilt als historisch bedeutsam – in den 1940er-Jahren lebte dort der Krimiautor Raymond Chandler.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickey Rourke bei der Premiere von "Generation Iron"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickey Rourke im August 2014 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Ian Gavan/Getty Images Mickey Rourke bei den Orange British Academy Film Awards 2010