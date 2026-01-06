Mickey Rourke tobt: Ungewollte Spendenaktion gestoppt

Mickey Rourke (73) hat sich mit einer deutlichen Videobotschaft auf Instagram gegen eine in seinem Namen gestartete GoFundMe-Kampagne gewandt: Der Schauspieler erklärte, er habe der Aktion nicht zugestimmt und nannte sie "peinlich" und "erniedrigend". Zuletzt wurde über eine ihm drohende Zwangsräumung in Los Angeles berichtet, wo ihm laut Gerichtsdokumenten rund 51.000 Euro Mietrückstand vorgeworfen werden. Eine Spendenaktion wurde am 4. Januar von Liya-Joelle Jones, einer Assistentin im Umfeld seiner Managerin Kimberly Hines, online gestellt und steuerte schon nach 24 Stunden auf das Ziel von 85.700 Euro zu. Mickey macht klar: Er will kein Geld von Fans und kennt die Kampagne nicht.

In dem Clip wirkt der "Sin City"-Star frustriert und verwirrt. "So bin ich nicht, okay? Wenn ich Geld bräuchte, würde ich nicht um verdammte Almosen betteln. Ich würde mir lieber eine Pistole in den Arsch schieben und abdrücken", sagt Mickey in dem Video, das auf seinem eigenen Profil erschien. Weiter erklärt er: "Ich wüsste nicht im Traum, was eine GoFundMe-Stiftung ist. Mein Leben ist sehr einfach, ich würde mich nicht an solche externen Quellen wenden." Der Schauspieler bittet alle Unterstützer, keine Beiträge zu leisten und bereits getätigte Spenden zurückzufordern. Er kündigte an, mit seinem Anwalt zu sprechen, um zu klären, wer hinter der Initiative steht, und räumte zugleich ein, sich Geld "von einem guten Freund" geliehen zu haben.

Parallel kursieren Berichte, etwa bei Page Six, dass der Darsteller vorübergehend in einem Hotel in West Hollywood eingecheckt habe, während vor seinem Haus Taschen verladen wurden. In den vergangenen Tagen tauchten zudem Bilder auf, die Mickey mager und abgeschlagen zeigen. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man ihn in einem gestreiften Pullover, mit einem Rosenkranz und barfuß, dazu mit deutlichem Haarausfall. In seinem jüngsten Video scheint Mickey eine Perücke zu tragen.

Imago Mickey Rourke verlässt ein Hotel in London, April 2025

Getty Images Mickey Rourke im August 2014 in Hollywood

Getty Images Mickey Rourke circa 1989