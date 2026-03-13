Mickey Rourke erklärt, warum er keine Miete gezahlt hat

Mickey Rourke (73) hat sich erstmals zu seiner Zwangsräumung geäußert und erklärt, warum er etwa 52.000 Euro an ausstehender Miete für sein Haus in Los Angeles nicht bezahlt hat. Der Schauspieler gab in einem Statement gegenüber E! News an, dass er die Zahlung bewusst zurückgehalten habe. "Der Grund, warum ich aufgehört habe, Miete zu zahlen, war, dass die Lebensbedingungen in dem Haus unerträglich geworden waren", erklärte Mickey. Über Monate hinweg habe es ernsthafte Probleme gegeben, die trotz seiner Bemühungen, sie beheben zu lassen, immer wieder unbeachtet geblieben seien.

Der oscarprämierte Darsteller konkretisierte die Mängel und sprach von "anhaltenden Nagetier-Problemen", die niemals vollständig behoben worden seien. Zusätzlich habe er mit häufigen Problemen im Badezimmer und mit den Sanitäranlagen zu kämpfen gehabt. Obwohl er "wiederholt um Reparaturen gebeten" habe, seien die Probleme nicht behoben worden und "grundlegende Instandhaltung wurde nie richtig durchgeführt", behauptete Mickey. "Die Miete einzubehalten war keine Entscheidung, die ich leichtfertig getroffen habe", fügte er hinzu. "Ich konnte einfach nicht weiterhin für ein Haus bezahlen, das sich in einem so schlechten Zustand befand, nachdem ich so viele Versuche unternommen hatte, diese Probleme beheben zu lassen."

Anfang März hatte ein Gericht in Los Angeles dem Vermieter Eric Goldie das Eigentum an der Immobilie zugesprochen und den Mietvertrag aufgelöst. Das Urteil erging als Versäumnisurteil, da Mickey nicht auf die Klage reagiert hatte. Laut den Gerichtsdokumenten erwähnt das Urteil weder die ausstehende Miete noch Mickeys Behauptungen über den Zustand des Hauses. Nachdem im Dezember 2025 bekannt geworden war, dass der Schauspieler mit einer Zwangsräumung konfrontiert war, hatte jemand eine GoFundMe-Kampagne gestartet, die über 100.000 Dollar einsammelte. Mickey distanzierte sich später von der Spendenaktion und nannte sie "peinlich". In einem Instagram-Video stellte er klar, dass er niemals Fremde oder Fans um Geld bitten würde und forderte die Spender auf, ihr Geld zurückzubekommen.

Anzeige Anzeige

Imago Mickey Rourke verlässt ein Hotel in London, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickey Rourke im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickey Rourke bei der Premiere von "Generation Iron"

Anzeige