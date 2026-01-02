Hohe Mietschulden: Mickey Rourke droht die Zwangsräumung

Von Mickey Rourkes (73) Hollywoodglanz scheint nicht mehr viel übrig zu sein. In den vergangenen Jahren häuften sich Negativschlagzeilen. Statt mit fulminanten Filmrollen sorgte der Schauspieler mit Skandalen und Finanzproblemen für Aufsehen. Vor allem Letzteres könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden. Wie Fox News Digital berichtet, wurde vor dem Obersten Gerichtshof Los Angeles Klage gegen Mickey wegen Mietschulden von über 50.000 Euro eingereicht. Er soll die betreffende Immobilie schon Anfang 2025 gemietet haben. Zu dem Zeitpunkt betrug die Miete etwa 4.400 Euro im Monat. Später gab es eine Erhöhung auf 5.900 Euro.

Mitte Dezember soll der Vermieter Mickey aufgefordert haben, die ausstehenden Zahlungen zu begleichen oder das Haus mit drei Schlafzimmern zu räumen. Da der ehemalige Boxer dem offenbar nicht nachkam, landete der Fall vor Gericht. Der Vermieter soll nun eine Schadensersatzzahlung und die Erstattung seiner Anwaltskosten fordern. Aktuell gibt es noch kein Statement von Mickey oder seinen Vertretern. Allerdings mietete er die Immobilie wohl zum selben Zeitpunkt, zu dem er seine Teilnahme an der Realityshow Celebrity Big Brother UK bestätigte. Der Einzug des einstigen Hollywoodstars in den Promi-Container sorgte für reichlich Gesprächsstoff.

Allerdings endete Mickeys Zeit bei "Celebrity Big Brother" nicht gerade ehrenhaft. Der 73-Jährige wurde gebeten, die Show vorzeitig zu verlassen, weil er sich mehrfach unangemessen äußerte und für den Sender inakzeptables Verhalten an den Tag legte. Außerdem soll er sich gegenüber Mitstreiter Chris Hughes (33) in einem Streit aggressiv verhalten und JoJo Siwa (22) gegenüber homophobe Äußerungen getätigt haben. Laut der Produktion stimmte Mickey dem Auszug zu. Kurz danach schien er seine Meinung aber zu ändern. Berichten von The Sun zufolge plante er, den Sender ITV zu verklagen. Der US-Amerikaner behauptete, er sei gezielt aus der Show geworfen worden, wodurch er einen großen Teil seiner Gage einbüßte.

Getty Images Mickey Rourke im Dezember 2018

Getty Images Mickey Rourke bei der "Sin City"-Premiere in Kalifornien 2014

Mickey Rourke im September 2013 in Hollywood