Facelift: So kostspielig war Carmen Geiss' neues Gesicht

Carmen Geiss (59) hat sich im Rahmen ihrer Reality-TV-Serie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" nun einen besonderen Wunsch erfüllt: Zum 60. Geburtstag ließ sie sich das Gesicht liften. In der neuesten Folge der Show, die am 14. April bei RTLZWEI ausgestrahlt wurde, gewährte die zweifache Mutter Einblicke in ihre Vorbereitung auf den Facelift sowie dessen Nachwirkungen. "Ich möchte nicht die hässlichste Tote auf dem Friedhof sein", scherzte Carmen. Der Eingriff soll laut Bild 22.000 Euro gekostet haben. Während Carmen sich in einer Klinik im Schwarzwald operieren ließ, blieben ihr Mann Robert Geiss (61) und die beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) in Monaco.

In der Doppel-Folge begutachtete Carmen einen 3D-Scan ihres Gesichts und verglich ihr digitales Abbild scherzhaft mit dem von Julius Caesar. Laut Carmen unterstützt Robert sie in dieser Entscheidung: "Er sagte: 'Für mich brauchst du das nicht machen, ich liebe dich auch so, aber wenn du dich damit besser fühlst.'" Die Heilungsphase nach dem Eingriff sei jedoch kein leichter Prozess gewesen. In "Die Geissens" werden mehrere Bilder und Details gezeigt, die verdeutlichen, dass Schönheit auch ihre Herausforderungen mit sich bringt.

Carmen ist kein Neuling in der Welt der Beauty-Eingriffe. Bereits mit 22 Jahren ließ sie ihre Brüste vergrößern und hat im Laufe der Jahre unzählige Hyaluron-Behandlungen, Botox-Injektionen sowie eine Nasenoperation hinter sich. Sie selbst nennt sich offen eine Never-ending-Baustelle. Dabei ist sie sich der Risiken stets bewusst. Doch trotz aller Behandlungen und Kritik an Carmen ist eines klar: Bei den Geissens dreht sich alles um Authentizität – in ihrem Fall eben auf ihre ganz eigene, glamouröse Weise.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss im Format "Die Geissens"

