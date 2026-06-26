Zoë Kravitz zeigt endlich ihren Mega-Verlobungsring

Zoë Kravitz (37) hat bei einem Cocktail-Event der Schmuckdesignerin Jessica McCormack in London ihren Verlobungsring in voller Pracht gezeigt. Die Schauspielerin trug dabei ein helles, seidenes One-Shoulder-Kleid im Schrägschnitt sowie silberne Satin-Slingbacks von Christian Louboutin – ein Style, der durchaus als Brautlook durchgehen kann. Dazu kombinierte sie silberne Armreifen und eine skulpturale Armmanschette mit einem ebenso großen Diamanten, wie Fotos zeigen, die PageSix vorliegen. Laut dem Magazin dürfte der Stein auf dem Ring zwischen 600.000 und 800.000 Dollar [zwischen 500.000 und 700.000 Euro] wert sein und kommt auf 10 bis 12 Karat.

Schmuckexpertin Laura Taylor von Lorel Diamonds erklärte gegenüber PageSix Style: "Die Lünettenfassung umrahmt den Diamanten in Gelbgold statt mit traditionellen Krallen, was dem Ring ein cleanes und modernes Gefühl verleiht." Bisher hatte die "Blink Twice"-Regisseurin den Ring kaum öffentlich gezeigt – beim diesjährigen Met Gala-Auftritt im April steckte sie die linke Hand noch in die Tasche ihres Kleides. Erst letzten Monat blitzte der Stein auf der Tanzfläche bei der Eröffnung von Harrys (32) "Together Together"-Tour in Amsterdam auf. Jessica McCormack gilt als die mutmaßliche Designerin des Rings – Zoë ist die erste Markenbotschafterin des Labels und co-hostete den Abend in dem Londoner Townhouse in Mayfair.

Doch trotz des funkelnden Auftritts soll die Hochzeit der beiden Stars noch auf sich warten lassen. Vor fünf Wochen berichtete PageSix unter Berufung auf einen Insider, Zoë und Harry würden über "eine kleine Hochzeit" nachdenken. Demnach sollte das Jawort im Kreis von Familie und engsten Freunden fallen. Als Zeitraum stand laut der Quelle die Weihnachtszeit im Raum. Als Ort soll das Vereinigte Königreich infrage kommen, weil die beiden während ihrer Beziehung immer wieder in London waren und sogar das vorherige Weihnachtsfest in Harrys Heimat Cheshire verbracht haben sollen. Ganz festgelegt klang das aber offenbar nicht. PageSix zitierte damals auch eine Person aus dem Umfeld der Kravitz-Familie mit den Worten: "Ich weiß mit Sicherheit, dass Zoë etwas in New York machen wollen würde, wegen ihres Vaters – also werden es, wenn überhaupt, zwei Hochzeiten sein".

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ActionPress Zoë Kravitz in New York, Mai 2026

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Imago Harry Styles, Sänger

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Getty Images Zoë Kravitz bei der Met Gala 2026