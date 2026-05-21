Zoë Kravitz und Harry Styles planen wohl eine Winterhochzeit

Hochzeitsplanung bei Zoe Kravitz (37) und Harry Styles (32): Das Paar soll konkrete Vorstellungen haben, wie und wo es sich das Jawort geben möchte. Laut einem Insider, über den Page Six berichtete, denken die beiden an "eine kleine Hochzeit" im Kreise der Familie und engsten Freunde – und zwar rund um die Weihnachtszeit im Vereinigten Königreich. Die Schauspielerin und der Sänger verbrachten im Laufe ihrer Beziehung immer wieder Zeit gemeinsam in London, und bereits das vergangene Weihnachtsfest sollen sie zusammen in Harrys englischer Heimatstadt Cheshire gefeiert haben, wie Mirror berichtete.

Zuvor war allerdings sogar von zwei Feiern die Rede gewesen. "Ich weiß mit Sicherheit, dass Zoë etwas in New York machen wollen würde, wegen ihres Vaters – also werden es, wenn überhaupt, zwei Hochzeiten sein", zitierte Page Six eine der Kravitz-Familie nahestehende Person. Als möglichen Ort nannte die Quelle das Fouquet's Hotel in Manhattan, wo Rockstar-Papa Lenny Kravitz (61) in der Innenstadt lebt. Zoë selbst scheint sich unterdessen ganz dem Liebesrausch hinzugeben: Bei der Auftaktshow von Harrys "Together Together"-Tour in Amsterdam wurde sie dabei gesichtet, wie sie ausgelassen mitsang und dabei der auffällige Ring zu sehen war.

Für Harry wäre die Hochzeit mit Zoë die erste Ehe. Die Schauspielerin und Regisseurin hingegen war bereits zweimal verlobt und einmal verheiratet. Im Jahr 2019 gab sie Karl Glusman (38) in einer Zeremonie im Pariser Zuhause ihres Vaters das Jawort, zu der unter anderem ihre "Big Little Lies"-Kolleginnen Reese Witherspoon (50), Shailene Woodley (34) und Laura Dern (59) kamen. 2021 wurde die Scheidung rechtskräftig. Anschließend verlobte sich Zoë mit Channing Tatum (46), die Beziehung zerbrach jedoch 2024.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoë Kravitz und Harry Styles wurden in Rom gesichtet

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Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

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Getty Images Zoe Kravitz bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025