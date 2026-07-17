Kinostart von "How To Rob A Bank" mit Zoë Kravitz verschoben

Der Actionfilm "How to Rob a Bank" mit Zoë Kravitz und Pete Davidson (32) kommt später in die Kinos als ursprünglich geplant. Amazon MGM Studios hat den Starttermin verschoben: Statt am 4. September, dem Labor Day Weekend, soll der von David Leitch (50) inszenierte Film nun am 13. November in den USA anlaufen. Damit rückt der Kinostart näher an das Thanksgiving-Wochenende heran – eine strategische Entscheidung, von der das Studio sich laut Deadline einen größeren Erfolg verspricht.

Ausschlaggebend für die Verschiebung waren laut dem Studio die positiven Reaktionen des Publikums zwischen 18 und 34 Jahren auf das Werbematerial und den Trailer des Films. Diese Zielgruppe möchte man mit dem neuen Termin gezielt ansprechen. Gleichzeitig weicht "How to Rob a Bank" damit der Konkurrenz aus: Am ursprünglichen Starttermin wären unter anderem der Mark Wahlberg (55)-Film "By Any Means" sowie die Disney/Pixar-Neuauflage von "Cars" gegenübergestanden. Im November trifft der Film dafür auf Johnny Depps (63) "Ebenezer: A Christmas Carol" und das J.J. Abrams-Projekt "The Great Beyond" von Warner Bros.

Zoë Kravitz, gerade frisch verlobt, ist nicht nur als Schauspielerin bekannt, sondern auch als Model und Musikerin. Die Tochter von Rocklegende Lenny Kravitz (62) und Schauspielerin Lisa Bonet (58) wurde am 1. Dezember 1988 geboren und hat sich in Hollywood längst einen eigenen Namen gemacht – zuletzt etwa als Catwoman in "The Batman" aus dem Jahr 2022. Ihr Leinwandpartner Pete Davidson wiederum wurde durch seine langjährige Mitgliedschaft bei der US-Comedyshow "Saturday Night Live" bekannt und hat sich seither ebenfalls als Filmschauspieler etabliert.

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Getty Images Zoë Kravitz, Schauspielerin

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Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025

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Getty Images Zoë Kravitz, 2025