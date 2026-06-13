Zoë Kravitz würde für Babys eine Hollywood-Auszeit nehmen

Zoë Kravitz (37) denkt laut darüber nach, ihre Karriere in Hollywood für eine Zeit auf Eis zu legen – und zwar für ein Baby. In einem Interview mit dem britischen Vogue-Magazin, für das sie auch das Cover zierte, sprach die Schauspielerin offen über ihren Kinderwunsch und was dieser für ihre berufliche Zukunft bedeuten könnte. Dabei betonte sie, dass sie beides nicht gleichzeitig stemmen wolle: "Wenn ich etwas gut machen will, muss ich mich darauf konzentrieren. Ich werde kein Kind haben und gleichzeitig Filme drehen. Man muss einfach entscheiden, wo man seine Energie einsetzen will", sagte sie gegenüber dem Magazin. Im selben Interview äußerte sie sich auch zu der ständigen öffentlichen Aufmerksamkeit rund um ihre Beziehung mit Harry Styles (32), mit dem sie mutmaßlich verlobt ist.

Das Thema Öffentlichkeit und Privatsphäre beschäftigt Zoë sichtlich. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, in der Öffentlichkeit verliebt zu sein, antwortete sie ehrlich: "Ich denke, dass alles in der Öffentlichkeit unangenehm ist." Sie sei sich der Neugier auf ihr Liebesleben bewusst, sagte die Schauspielerin weiter – das mache es aber nicht unbedingt leichter. "Es gibt Momente, in denen man sich einfach verstecken möchte, weil es sich überwältigend anfühlt. Und dann gibt es Momente, in denen man sich sagt: 'Ich gehe jetzt meinen Kaffee holen, und das lasse ich mir nicht nehmen.'" Berichten zufolge plant das Paar eine intime Hochzeit im Kreis von Familie und engen Freunden – möglichst noch in diesem Jahr. Laut Page Six wäre sogar eine Zweifach-Hochzeit denkbar: eine in London, eine weitere in New York, der Heimatstadt von Harrys berühmtem Schwiegervater in spe, Musiker Lenny Kravitz (62).

Dass Harry sich Nachwuchs wünscht, war bereits zuvor Thema in der Boulevardpresse. Insiderberichten zufolge soll der Sänger schon lange von einer eigenen Familie träumen. Auch Zoë hatte demnach zuletzt immer deutlicher signalisiert, dass das Thema Mutterschaft für sie eine große Rolle spielt. Zoë, die aus ihrer 2020 geschiedenen Ehe mit Schauspieler Karl Glusman (38) keine Kinder hat, war zuletzt mit Schauspieler Channing Tatum (46) liiert – diese Beziehung endete im Oktober 2024.

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Getty Images Zoë Kravitz bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Instagram / ben_klock Zoë Kravitz, Harry Styles und DJ Ben Klock mit Freunden vor dem Berliner Berghain, Dezember 2025