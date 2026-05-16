Niall Horan will wohl nicht zu Harry Styles' Hochzeit kommen

Für Stirnrunzeln sorgte Niall Horan (32) jetzt bei einem Radioauftritt des neuseeländischen Senders The Edge NZ. Die Moderatoren Ollie Miles und Lucy Maynard wollten von ihm wissen, ob demnächst "coole Events" anstünden – und spielten dabei zunehmend auf die bevorstehende Hochzeit seines Ex-Bandkollegen Harry Styles (32) mit der Schauspielerin Zoe Kravitz (37) an. Niall lavierte zunächst herum, sprach von "ein paar Hochzeiten von Kumpels", die er besuchen werde, und schien die Anspielung der Moderatoren zunächst nicht zu begreifen. Als er schließlich den Wink mit dem Zaunpfahl verstand, lachte er – wurde dann aber überraschend direkt. "Ich gehe nicht hin, wenn ihr das meint", sagte er dem Sender gegenüber und fügte hinzu: "Ich bin ein vielbeschäftigter Mann."

Dass Niall der Feier fernbleibt, ist das eine – was die Feier selbst betrifft, wird es offenbar gleich zwei davon geben. Wie Page Six berichtete, planen Harry und Zoë, die sich seit rund acht Monaten daten und seit Ende April offiziell verlobt sind, Hochzeitsfeiern sowohl in London als auch in New York. Eine der Kravitz-Familie nahestehende Quelle erklärte gegenüber Page Six: "Zoë würde eine Feier in New York wollen, wegen ihres Vaters." Als möglichen Ort nannte die Quelle das Fouquet's Hotel in Manhattan, wo Zoës Vater, Rockstar Lenny Kravitz (61), noch heute lebt. Die Verlobung war Ende April publik geworden, als Zoë mit einem funkelnden Ring fotografiert worden war, der Berichten zufolge über 425.000 Euro wert sein soll.

Niall und Harry verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Beide waren Mitglieder von One Direction, die sich 2010 bei der britischen Castingshow "The X Factor UK" formiert hatten und 2016 eine Pause einlegten. Im vergangenen Jahr rückte die Gruppe wieder zusammen – allerdings unter tragischen Umständen. Nach dem Tod ihres Bandkollegen Liam Payne (†31) im Oktober 2024 versammelten sich die verbliebenen Mitglieder. Berichten zufolge hatten alle fünf ursprünglichen Mitglieder noch ein Comeback geplant, bevor Liam so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Niall Horn und Harry Styles

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Getty Images Niall Horan, 2023