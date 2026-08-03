Zwischen Konzerten: Harry Styles gönnt sich Romantik mit Zoë

Mitten in seinem aufreibenden Tourplan hat sich Harry Styles (32) eine kleine Auszeit gegönnt. Der britische Popsänger pausierte zwischen seinen insgesamt sechs Konzerten in Mexiko-Stadt und besuchte gemeinsam mit seiner Verlobten Zoë Kravitz einen botanischen Garten. Bilder zeigen die beiden auf einer Bank, wo sie es sich bei einem gemütlichen Picknick mit Snacks, Drinks und vor allem jeder Menge Zweisamkeit gut gehen ließen. Anschließend kehrte Harry zurück auf die Bühne.

Dabei zeigte sich Zoë in einem grauen T-Shirt, schwarzem Midirock und Flip-Flops sowie einer großen Sonnenbrille – und blitzte dabei kurz ihren Verlobungsring hervor, der laut Daily Mail auf einen Wert von über 500.000 US-Dollar geschätzt wird. Harry trug eine graue Baseballkappe, einen blauen Strickpullover, schwarze Shorts und cremefarbene Sneaker. Ein Insider verriet dem Magazin People: "Zoë und Harry ergänzen sich als Paar so wunderbar. Das ist das Glücklichste, das seine Freunde ihn je erlebt haben. Zoë unterstützt ihn sehr, und immer wenn beide Zeit haben, verbringen sie sie miteinander."

Das Paar verlobte sich im April dieses Jahres – nur einen Monat nachdem Harry in einem Interview mit Zane Lowe (52) für Apple Music 1 offen über seinen Wunsch nach einer Familie gesprochen hatte: "Ich will eine Familie. Ich will all das... Was muss ich tun, um Raum dafür zu schaffen, dass diese Dinge passieren? Ich kann nicht einfach erwarten, dass sie mir von selbst passieren." Ihr erstes öffentliches Küssen hatte das Paar im vergangenen Jahr in London – der Jahrestag dieses Moments fällt auf den 19. August. Vor ihrer Beziehung zu Harry war Zoë unter anderem mit Channing Tatum (46) verlobt, von dem sie sich 2024 nach einem Jahr Verlobungszeit trennte. Harry selbst hatte zuvor Beziehungen mit Frauen wie Taylor Swift (36), Kendall Jenner (30) und Olivia Wilde (42).

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Imago Harry Styles, Sänger

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Getty Images Zoe Kravitz bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025