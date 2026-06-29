Planen Harry Styles und Zoë Kravitz hier ihre Hochzeit?

Es könnte bald eine Hochzeit geben: Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) sollen laut Daily Mail vorhaben, in New Orleans zu heiraten. Die Stadt hat für die Schauspielerin eine ganz besondere Bedeutung, denn dort wuchs sie gemeinsam mit ihrem berühmten Vater, Rockstar Lenny Kravitz (62), auf. Wann genau das Paar vor den Traualtar treten möchte und welche Gäste eingeladen werden sollen, ist bisher noch nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung der beiden steht ebenfalls noch aus.

Die Meldung über die möglichen Pläne sorgt im Netz bereits für jede Menge Gesprächsstoff. Konkrete Informationen zur Gästeliste, dem Dresscode oder der Art der Feier sind bislang jedoch nicht durchgesickert. Auch ob es eine große Zeremonie mit zahlreichen prominenten Gästen oder eine intime Feier im kleinen Kreis werden könnte, bleibt vorerst unklar.

Harry und Zoë wurden erstmals Ende 2024 miteinander in Verbindung gebracht. Zoë war zuvor mit Schauspieler Karl Glusman (38) verheiratet, von dem sie sich 2021 scheiden ließ. Harry wiederum war längere Zeit mit Olivia Wilde (42) zusammen, bevor die beiden sich 2022 trennten. Zoës Vater Lenny Kravitz ist selbst ein Weltstar – der Musiker ist für Hits wie "Again" oder "Are You Gonna Go My Way" bekannt und pflegt eine enge Beziehung zu seiner Tochter. Dass das Paar wohlmöglich in der Stadt heiraten möchte, die Zoë mit ihrer Kindheit und ihrem Vater verbindet, verleiht den Hochzeitsplänen eine persönliche Note.

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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ActionPress Zoë Kravitz in New York, Mai 2026

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Imago Harry Styles, März 2026