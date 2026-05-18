Zoë Kravitz tanzt bei Harry Styles' Tourauftakt in Amsterdam

Zoe Kravitz (37) war beim Tourauftakt von Harry Styles (32) in Amsterdam dabei – und zwar ganz nah dran: Fan-Videos, die auf X kursierten, zeigen die Schauspielerin im Publikum der Johan Cruijff Arena, direkt neben Harrys Mutter. Die beiden sangen lautstark mit und tanzten gemeinsam, während der Sänger seine größten Hits performte. Damit sorgte Zoë für neue Schlagzeilen rund um die Verlobungsgerüchte, die das Paar seit Wochen begleiten.

Harry eröffnete das Konzert mit dem Song "Are You Listening Yet?" und spielte insgesamt 20 Songs. Mit seiner Tour "Together, Together" spielt er gemeinsam mit Support-Act Robyn (46) zunächst noch bis Anfang Juni neun weitere Amsterdam-Shows, bevor es für mehrere Konzerte ins Wembley Stadium nach London geht – dort dann mit Shania Twain (60) im Vorprogramm. Die Tour steht ganz im Zeichen seines vierten Studioalbums "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", das im März erschienen ist.

Die Romanze zwischen den beiden begann im Sommer 2025, als sie gemeinsam in Italien gesichtet wurden. Laut einem Insider, der sich gegenüber Us Weekly äußerte, nehmen die beiden ihre Beziehung sehr ernst: "Zoë reist seit Monaten mit ihm und genießt es an seiner Seite (...). Sie liebt den kreativen Prozess, und er liebt es, sie dabei zu haben." Über konkrete Hochzeitspläne wurde bereits spekuliert – Zoë träume von einer großen Feier in Frankreich träume.

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Zoë Kravitz bei der Met Gala 2026