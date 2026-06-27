Bad Bunny-Fans zahlen mehrere Hunderte Euro für Fake-Tickets

In Düsseldorf kippt für viele Fans die Stimmung, noch bevor Bad Bunny (32) überhaupt die Bühne betritt: Beim ersten seiner beiden Deutschlandkonzerte in der Arena am Samstagabend stehen über hundert Besucher plötzlich vor verschlossenen Türen – obwohl sie teure Tickets in der Hand halten. Am Zelt für das sogenannte Ticket-Clearing neben dem Eingang wird klar: Zahlreiche Eintrittskarten sind Fälschungen. Einige der Betroffenen sind eigens aus Frankreich und Italien angereist, um den puertoricanischen Superstar live zu sehen, wie der WDR berichtet. Für sie endet der Abend mit Frust, Tränen und einem dicken Loch im Portemonnaie.

Wie groß dieses Loch sein kann, zeigt der Fall von Michelle aus Frankfurt am Main. "Ich wollte meinen Papa und meinen Bruder überraschen und hab Tickets online geholt über einen angeblichen Partner von Ticketmaster", erzählt sie dem WDR. Rund 700 Euro hat sie für drei Karten bezahlt – am Einlass werden sie nicht anerkannt. "Wir sind aus Frankfurt gefahren und wissen nicht, was wir machen sollen", sagt sie vor der Arena. Laut Veranstalter Live Nation wurden im "niedrigen dreistelligen Bereich" Fake-Tickets registriert. Die Polizei Düsseldorf ruft alle Geschädigten auf, Anzeige zu erstatten. WDR-Rechtsexperte Philip Raillon erklärt, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, Betrüger ausfindig zu machen, wenn die Käufe etwa über Kleinanzeigen-Plattformen abgewickelt wurden. Beim zweiten Konzert am Sonntag meldeten Sicherheitskräfte und Reporter hingegen keine Auffälligkeiten am Einlass.

Die Ticket-Panne überschattet für viele den Besuch von Bad Bunnys einzigen Deutschlandshows, die wegen der riesigen Nachfrage innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren. Vor der Arena warteten Fans bereits morgens in der Hitze, andere kamen an beiden Tagen vorbei – manche nur, um sich noch Fanartikel zu sichern oder die Atmosphäre mitzunehmen. Unter den Besuchern in Düsseldorf waren auch Reality- und Social-Media-Stars, die den Auftritt des Reggaeton-Musikers mit ihren Liebsten genießen wollten und ihre Eindrücke mit Followern teilten. Während sich einige Fans nun mit Anzeigen und möglichem Schadensersatz befassen müssen, erinnern sich andere vor allem an einen spektakulären Konzertabend ihres Idols, das seine Songs konsequent auf Spanisch performt und weltweit Millionen Menschen begeistert.

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Getty Images Auftritt von Bad Bunny und Lady Gaga bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show in Santa Clara, Februar 2026

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Getty Images Bad Bunny bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026