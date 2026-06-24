GNTM-Aurélie tanzt eng umschlungen bei Bad-Bunny-Konzert

Aurélie Carina hat das Wochenende offenbar in vollen Zügen genossen. Die Gewinnerin der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel besuchte das Konzert von Bad Bunny (32) in Düsseldorf und ließ ihre Fans auf Instagram an dem besonderen Abend teilhaben. Erst vor Kurzem hatte die 21-Jährige ihre Beziehung zu Freund Tim öffentlich gemacht – nun zeigte sich das Paar erstmals vertraut und verliebt in den sozialen Medien. Auf den Aufnahmen sind die beiden zu sehen, wie sie gemeinsam die Atmosphäre des ausverkauften Konzerts genießen.

Für das Event zog es Aurélie in die Merkur Spiel-Arena, wo Bad Bunny eines seiner wenigen Europakonzerte spielte. Der puertoricanische Superstar zählt mit seinen weltweiten Hits zu den erfolgreichsten Musikern der Gegenwart und begeistert Millionen Fans rund um den Globus. Unter ihrem Beitrag schrieb Aurélie passend zum Konzertabend: "Eine Nacht in Puerto Rico". Neben Schnappschüssen von sich selbst teilte sie auch Eindrücke aus dem Stadion und zeigte damit ihre Begeisterung für den Musiker. Dass sie den Abend gemeinsam mit ihrem Partner verbrachte, machte die Bilder für ihre Community besonders spannend.

Vor allem ein kurzer Videoclip sorgte bei ihren Followern für Aufmerksamkeit: Darin tanzen Aurélie und Tim ausgelassen und eng aneinandergeschmiegt zu den Klängen des Latin-Superstars. Die junge GNTM-Gewinnerin wirkt dabei sichtlich glücklich und zeigt eine ganz private Seite von sich. Seit sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hat, freuen sich viele Fans über die seltenen Einblicke in ihr Liebesleben. Das Konzert von Bad Bunny dürfte für Aurélie und Tim damit nicht nur musikalisch, sondern auch als gemeinsames Erlebnis in besonderer Erinnerung bleiben.

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SevenOne GNTM-Siegerin Aurélie beim Screening des Finales

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Instagram / aureliecarina Aurélie Carina vor dem Bad Bunny Konzert in Düsseldorf, Juni 2026

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Instagram / aureliecarina Aurélie mit ihrem Freund Tim, Juni 2026