Diese neue Dokumentation beleuchtet Bad Bunnys Aufstieg

Für alle Bad Bunny (32)-Fans gibt es jetzt besonderen Nachschub: Die Doku "The True Story of Bad Bunny" ist ab sofort kostenlos in der ZDF-Mediathek, der ARD-Mediathek sowie auf YouTube verfügbar. Wie Kino.de berichtet, begleitet der rund 45-minütige Film von Regisseurin Stefanie Hass den puerto-ricanischen Musiker auf seinem außergewöhnlichen Weg vom Supermarkt-Einpacker zum weltweiten Superstar. Das Erscheinen der Doku fällt dabei mit Bad Bunnys aktueller Welttournee zusammen, im Rahmen derer der Künstler zuletzt auch zwei Konzerte in Düsseldorf spielte.

Der Dokumentarfilm blickt dabei auf die wichtigsten Stationen seiner Karriere zurück. Von seiner Kindheit über die ersten musikalischen Schritte und internationalen Kollaborationen bis hin zu seinem ikonischen Auftritt beim diesjährigen Super Bowl. Dabei erzählt die Doku laut Kino.de nicht nur die Geschichte seines Erfolgs nach, sondern ordnet sie auch ein. Kulturanthropologin und Latin-Music-Expertin Vanessa Díaz, Rolling-Stone-Journalist Jeff Weiss sowie Hip-Hop-Experte Aria Nejati analysieren seine Musik, seine Texte und sein gesellschaftliches Engagement.

Bad Bunny zählt derzeit zu den gefragtesten Musikstars der Welt. Die Nachfrage nach Tickets für seine Welttournee war so groß, dass zahlreiche Zusatzkonzerte angesetzt werden mussten – allein in Madrid stand er zuletzt zehnmal auf der Bühne. Dass er trotz seines internationalen Ruhms seiner Heimat Puerto Rico treu geblieben ist und deren Kultur in seiner Musik sichtbar macht, macht ihn für viele Fans besonders nahbar. Wer den Hype um den Musiker besser verstehen möchte, bekommt mit der neuen Doku jetzt einen spannenden Blick hinter die Kulissen seines kometenhaften Aufstiegs.

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Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium in Santa Clara

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Getty Images Rapper Bad Bunny, Met Gala 2025

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Getty Images Bad Bunny, Musiker