Evakuiert: Bad Bunny Konzert endet plötzlich im Hagelchaos

Hagel-Schock beim Konzert von Bad Bunny (32) in Mailand: Am Samstagabend musste das Ippodromo SNAI San Siro abrupt geräumt werden, während der Superstar gerade vor Zehntausenden Fans auftrat. Wie die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und Adnkronos melden, waren rund 80.000 Besucher auf dem Gelände, als plötzlich ein heftiges Unwetter über der norditalienischen Metropole aufzog. Innerhalb kürzester Zeit prasselten massive Hagelkörner vom Himmel, die Menge wurde zum Verlassen des Open-Air-Geländes aufgefordert, Sicherheitskräfte und Ordner leiteten die Evakuierung ein. Die Stimmung schlug von ausgelassener Party schlagartig in Alarmstimmung um, als immer mehr Fans Schutz vor dem Unwetter suchten.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Zuschauer von den ungewöhnlich großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt. Wie viele Menschen genau medizinische Hilfe benötigten, ist bisher nicht im Detail bekannt, schwere Folgeschäden wurden zunächst nicht gemeldet. Während die Einsatzkräfte auf dem Ippodromo unterwegs waren, blieben viele Fans in Gängen, unter Tribünendächern oder hinter Verkaufsständen stehen, um sich vor dem Hagel zu schützen. Die Veranstalter brachen das Konzert vorzeitig ab. Ein Nachholtermin für das Konzert ist nach aktuellem Stand nicht geplant. Wie La Stampa am Sonntag auf X berichtete, ist bislang außerdem offen, ob und in welcher Form die Ticketkäufer entschädigt werden.

Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, gilt als einer der erfolgreichsten Musiker seiner Generation. Der puerto-ricanische Rapper ist vor allem für seinen Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt und füllt regelmäßig die größten Arenen der Welt. Seinen Künstlernamen wählte er, nach eigenen früheren Angaben, weil er sich als Kind einmal als trauriger Hase verkleidet hatte. Mit 32 Jahren hat er sich längst als globaler Superstar etabliert – und zieht mit seiner Musik ein Millionenpublikum in seinen Bann.

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Getty Images Bad Bunny bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium in Santa Clara

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Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026