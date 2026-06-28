Hingucker: Bad Bunny trägt Vereinsjacke aus den 90er-Jahren

Rapper Bad Bunny (32) sorgte bei seinen Konzerten in Düsseldorf nicht nur mit seiner Musik für Aufsehen – sondern auch mit einem ganz besonderen Kleidungsstück. Der Superstar trat vor rund 50.000 Zuschauern in einer Trainingsjacke auf, die auf den ersten Blick wenig mit dem Glamour des Musikbusiness zu tun hat: Es handelt sich um ein Neunzigerjahre-Stück des ESV Hilkering, einem Eisstockverein aus dem gleichnamigen Ortsteil der kleinen Gemeinde Hartkirchen in Oberösterreich – einem Flecken mit gerade einmal 184 Einwohnern. Wie der Verein zu diesem unerwarteten Rampenlicht kam, ist bislang unklar.

Gegenüber Standard.at gab sich der Verein ratlos. Ein Mitglied erinnerte sich, dass man in den Neunzigerjahren etwa 20 bis 30 Adidas-Jacken hatte beflocken lassen – vorne mit dem Logo der Raiffeisenbank, hinten mit dem Schriftzug des ESV Hilkering. Da die Jacken besonders langlebig seien, kursieren laut dem Mitglied noch immer einige davon im Internet. Die österreichische Website vermutet, dass Bad Bunnys Stylisten Storm Pablo und Marvin Douglas Linares hinter der ungewöhnlichen Auswahl stecken könnten. Den beiden wird eine Vorliebe für Vintagekleidung nachgesagt.

Damit reiht sich der ESV Hilkering in eine kleine, aber feine Liste skurriler Zufalls-Promomomente ein. Anfang vergangenen Jahres trug US-Sängerin SZA (36) in einem Instagram-Post ein grünes Retrotrikot eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs aus Heinsberg – und verhalf damit einem völlig unbekannten Handwerksbetrieb zu viraler Bekanntheit. Bad Bunnys Auftritte in Düsseldorf standen ohnehin bereits im Rampenlicht: Beim ersten seiner beiden Konzerte in der Arena wurden zahlreiche gefälschte Tickets aufgedeckt, wodurch viele Fans – teils aus dem europäischen Ausland angereist – vor verschlossenen Türen standen.

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Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium, Santa Clara, 8. Februar 2026

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Getty Images Bad Bunny bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images Bad Bunny, Musiker