Bad Bunny fragte nach der Nummer von Brooks Naders Schwester

Die Met Gala 2026 hielt für Grace Ann Nader eine ziemlich unerwartete Begegnung bereit. Die jüngere Schwester von Model Brooks Nader (29) war als erstes Familienmitglied überhaupt bei dem glamourösen Event dabei – und erlebte dort einen kuriosen Flirtmoment. In der Damentoilette sprach sie ein Mann an, der ihr auf rund 90 Jahre alt zu sein schien, aber eine jüngere Stimme hatte und sie kurzerhand nach ihrer Telefonnummer fragte. Was Grace Ann zu dem Zeitpunkt nicht ahnte: Der geheimnisvolle Fremde war Superstar Bad Bunny (32) – mit täuschend echter Gesichtsprothese verkleidet. Brooks verriet die amüsante Anekdote jetzt exklusiv gegenüber Page Six beim Launch-Event des "Sports Illustrated Swimsuit Issue".

Brooks, die während der Gala selbst in Los Angeles für den neuen Baywatch-Film vor der Kamera stand, konnte sich bei der Geschichte das Lachen kaum verkneifen. "Sie hat mich zum Lachen gebracht, weil sie meinte: 'Ich war mit diesem Typen in der Toilette, der ungefähr 90 Jahre alt aussah, aber eine jüngere Stimme hatte und nach meiner Nummer gefragt hat'", erzählte sie. Nachdem klar wurde, dass es sich um Bad Bunny handelte, kommentierte Brooks die Verwechslung trocken: "Ich dachte nur: 'Ok, Grace Ann, cool.' Ja, sie ist eine Idiotin, offensichtlich." Ob Grace Ann und der Rapper sich nach dem Aufeinandertreffen noch weiter ausgetauscht haben, konnte Brooks nicht sagen: "Ich habe gar nicht nachgefragt, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen FOMO hatte. Aber ich habe ja auch gedreht."

Grace Ann war bei der diesjährigen Met Gala, die unter dem Motto "Costume Art" stand, in einem transparenten, trägerlosen Mugler-Korsettkleid erschienen – und das an der Seite ihres Freundes Jack Jones. Für ihre ältere Schwester Brooks läuft es beruflich derweil ebenfalls auf Hochtouren: Nach ihrer Teilnahme an Dancing with the Stars und einem Realityformat bei Hulu mit ihren Schwestern ist sie nun also auch noch für die Neuauflage von "Baywatch" gecastet worden. Auf die Met-Gala-Erfahrung ihrer Schwester angesprochen, scherzte Brooks mit einem Augenzwinkern: "Alle sahen fantastisch aus bei der Met Gala – außer meiner Schwester!"

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Collage: Getty Images, IMAGO / NurPhoto Collage: Bad Bunny und Brooks Nader

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Getty Images US-Model Grace Ann Nader bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Brooks Nader beim Fox Upfront 2026 im New York City Center