Drew Barrymore zeigt ihr neues Leben im Wohnmobil

Drew Barrymore (51) hat ihre 18 Millionen Instagram-Follower mit einem neuen Abenteuer überrascht: Die Schauspielerin zeigte in einem verspielten Video ihr nagelneues Wohnmobil. In dem Clip tanzt sie ausgelassen in dem engen Gefährt herum und gibt dabei eine kleine Tour durch den Innenraum. Zu sehen sind unter anderem eine Mini-Küche sowie ein Schlafbereich im Hintergrund. Drew gab sich dabei im typischen Camper-Look: Flanellhemd, Trucker-Mütze und Sneakers. "Möchte ich mit dem Wohnmobil reisen? Ja, das will ich. Ich bringe die Lichterkette und den Tee mit!!", schrieb sie in der Bildunterschrift des Posts.

In den Kommentaren überschlugen sich die Reaktionen der Fans. "Als Frau, die ihr Leben komplett im Wohnmobil verbringt, finde ich das absolut toll! Ich bin von der Küste von North Carolina bis zur Küste von Washington und hinunter nach Arizona gereist! Es ist das Stärkendste überhaupt!", schwärmte eine Nutzerin. Eine andere schrieb: "Kann man sich vorstellen, auf einem Campingplatz zu sein und der eigene Lieblingsstar parkt auf dem Platz nebenan? Das ist mein TRAUM!" Drews Wohnmobilpläne kommen nur rund einen Monat, nachdem sie ihr Landhaus im amerikanischen Harrison im Bundesstaat New York verkauft hat. Das sechs Schlafzimmer und neun Bäder umfassende Anwesen hatte sie Ende März für 4,9 Millionen Dollar (etwa 4,2 Millionen Euro) inseriert. Das Haus hatte Drew zuvor für 4,4 Millionen Dollar (3,8 Millionen Euro) gekauft und dann aufwendig renoviert – Wasserleitungen, Heizung und Klimaanlage wurden erneuert, die Küche im Erdgeschoss geöffnet.

Wie sie gegenüber dem Wall Street Journal erzählte, war es eine Art innere Stimme, die sie zu dem Anwesen auf dem rund zwölf Hektar großen Grundstück geführt hatte: "Ich bin reingegangen und dachte: 'Ich weiß, dass meine Familie hier war. Ich weiß, dass ich an diesem Haus arbeiten muss. Ich weiß, dass ich das tun soll.' Es war wie eine seltsame, spirituelle Berufung." Auf das Objekt war sie nach eigener Aussage beim Stöbern auf der Immobilienplattform Zillow gestoßen. Die Schauspielerin lebt hauptsächlich in New York City, wo sie seit 2020 ihre eigene Talkshow "The Drew Barrymore Show" moderiert. Ihre beiden Töchter Olive und Frankie, die sie mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (47) hat, wachsen ebenfalls dort auf. Der Schritt ins Wohnmobil zeigt nun vor allem eines: Die Schauspielerin sucht immer wieder neue Wege, um Natur, Familie und ihren Alltag in der Stadt miteinander zu verbinden.

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Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore auf ihrem Campingabenteuer

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Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore in ihrem Camper

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ActionPress / BFA.com / BACKGRID Drew Barrymore und Cameron Diaz, Juli 2025