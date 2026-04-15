Drew Barrymore offen über Körper nach Kaiserschnitten

Drew Barrymore (51) hat in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" ungewohnt offen über die körperlichen Folgen ihrer beiden Kaiserschnitte gesprochen. Die Schauspielerin wurde sichtlich emotional, als sie einer Zuschauerin antwortete, die nach einer Gewichtsabnahme noch immer mit ihrem Körperbild hadert und sich nicht traut, enge Kleidung zu tragen. In der Schilderung der Frau erkannte Drew sich selbst wieder und erklärte: "Ich habe zwei Kaiserschnitte hinter mir und da unten ist mein Körper so kaputt, dass ich dauerhaft einfach viele verschiedene Hosentypen nicht tragen kann." Die Schauspielerin beschrieb weiter, wie unwohl sie sich teilweise fühlt, etwa als sie kürzlich mit einem kürzeren Shirt unterwegs war und ihre Jacke nicht geschlossen halten konnte.

Drew erzählte, dass sie in diesem Moment nur dachte: "Ich will nicht, dass das jemand sieht." Die Schauspielerin, die kürzlich verriet, bereits als Kind Opfer von Schönheitsdruck gewesen zu sein, kann daher absolut nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn sich mit Kindern und einem vollen Alltag der Körper verändert. "Man wird älter und die Dinge sind einfach nicht mehr dieselben", erklärte sie der Zuschauerin, die sie als "einfach umwerfend" bezeichnete. Bereits in der Vergangenheit hatte Drew offen über die Schwankungen ihres Körpers nach den Geburten gesprochen und verraten, in manchen Momenten weinend vor ihrem Kleiderschrank gestanden zu haben.

Bei allen Unsicherheiten helfen der Schauspielerin jedoch ihre beiden Töchter Olive (13) und Frankie (11), die sie mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (47) hat. Die Mädchen ermutigen ihre Mutter, häufiger aus der modischen Komfortzone herauszutreten. "Meine Tochter bringt mich dazu, mich anders anzuziehen. Und oft fühle ich mich dabei wirklich gut", berichtete Drew in der Show. Trotz aller Herausforderungen betonte sie bereits 2020 in einem Instagram-Post: "Es ist ein wahres Wunder, dass ich diese beiden Mädchen bekommen durfte. Was auch immer also die Folgen für meinen Körper sein mögen – nur her damit!"

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Getty Images Drew Barrymore beim SNL Special zum 50. Geburtstag der Show in New York

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Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

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Getty Images Drew Barrymore bei "The Drew Barrymore Show" im September 2020