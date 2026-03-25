Drew Barrymore: So peinlich lernte sie ihren Ex Eric kennen

Drew Barrymore (51) hat eine ungewöhnliche Geschichte über ihre erste Begegnung mit Hole-Gitarrist Eric Erlandson geteilt. Die Schauspielerin erzählte kürzlich in einer Episode ihrer Sendung "The Drew Barrymore Show", wie sie den Musiker Ende der Neunzigerjahre vor einer Bar in Los Angeles kennengelernt hat – während sie sich in einer Gasse übergab. "Ich habe ihn tatsächlich einmal vor einem Club in L.A. getroffen – eine wirklich heruntergekommene Kneipe, vor der ich mich übergeben habe – und er kam mir wie ein Gentleman zu Hilfe", verriet Drew gegenüber Erics ehemaliger Bandkollegin Melissa Auf der Maur. Eric habe sich zu ihr gestellt und ihr erklärt, dass er nicht wolle, dass sie allein in dieser gefährlichen Gegend sei.

Während Drew sich weiter übergab, wartete Eric geduldig neben ihr. Nach ein paar Minuten Stille habe er dann nach unten geschaut und gefragt: "Hast du Makkaroni mit Käse gegessen?" Drew bestätigte lachend, dass das tatsächlich der Fall gewesen sei. Die beiden tauschten nach dem Vorfall Höflichkeiten aus, kamen aber erst bei einem zweiten Treffen in Seattle richtig zusammen. Von 1994 bis 1996 waren die Schauspielerin und der Gitarrist dann ein Paar. "Wir haben uns wiedergefunden und uns wahnsinnig ineinander verliebt", schwärmte Drew von der Beziehung. Die Zeit sei allerdings von Dunkelheit geprägt gewesen, da Kurt Cobain (†27) kurz zuvor gestorben war und auch Hole-Bassistin Kristen Pfaff, Erics Ex-Freundin, an einer Überdosis verstorben war.

Drew tourte damals mit der Band durch die Neunziger-Rockszene und erlebte eine aufregende Zeit. "Du rennst von Bühne zu Bühne bei Festivals, du springst in den Bus", erinnerte sich die Schauspielerin an die gemeinsamen Tage auf Tour. Dabei traf sie zahlreiche Musiker wie Damon Albarn von Blur, die Bands Pavement und Sebadoh sowie Beck (55), der damals noch am Anfang seiner Karriere stand. Melissa betonte, dass auch die Rockstars von Drew fasziniert gewesen seien: "Da war dieser Hollywood-Star in unserer Mitte, was sehr aufregend für Rock and Roll war." Drew selbst habe sich jedoch nie als Star gesehen. Doch Melissa bestand darauf: "Du warst sehr aufregend… dieses wunderschöne Pixie-Sternenstaub-Wesen um uns herum", schwärmte die Bassistin in der Sendung über ihre gemeinsame Zeit.

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Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

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Imago Erik Erlandson, Courtney Love und Melissa Auf Der Maur bei den MTV Video Music Awards 1995 in New York

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Getty Images Drew Barrymore bei der After-Party zur Sondervorführung von "Drei Engel für Charlie" in New York, Juni 2003