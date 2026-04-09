Emotional: Drew Barrymore hat heftige Zweifel an Körper

Drew Barrymore (51) öffnet in ihrer eigenen Talkshow ihr Herz – und kann dabei die Tränen kaum zurückhalten. In einer neuen Ausgabe der "The Drew Barrymore Show" in New York spricht die Schauspielerin gemeinsam mit Co-Host Ross Mathews (46) mit zwei Zuschauerinnen, die nach einem starken Gewichtsverlust ein Umstyling bekommen. Als eine der Frauen, Dawn, in ihrem cremefarbenen Bodycon-Kleid erzählt, warum sie ihre Reise begonnen hat, wird es emotional. Sie habe einfach mehr Energie für ihre Kinder haben wollen, erklärt sie dem US-Format und ringt dabei mit den Tränen. Ein Moment, der Drew so sehr berührt, dass sie selbst in sich zusammenbricht und ihre eigenen Zweifel an ihrem Körper teilt.

Vor laufenden Kameras gesteht Drew, wie sehr sie unter den Veränderungen nach zwei Kaiserschnitten leidet. "Ich bin da unten so kaputt, dass ich dauerhaft einfach nicht viele verschiedene Hosen tragen kann", erzählt sie offen im Gespräch mit Dawn. Besonders ein Moment vor wenigen Tagen habe sie getroffen: Beim Spaziergang mit einer ihrer Töchter sei sie in einem kürzeren Shirt unterwegs gewesen und habe ihre Jacke nicht richtig schließen können. "Ich bin herumgelaufen und dachte: 'Ich will nicht, dass irgendjemand das sieht'", schildert die Moderatorin. Sie betont, wie sie Dawns Geschichte an dieses Erlebnis erinnert habe und lobt die Zuschauerin mehrfach für ihren Mut und ihr neues Selbstbewusstsein. Als Drew deren Tochter im Publikum anspricht, wird der Talk plötzlich ganz familiär – erst recht, als sie lachend fragt, warum ihre eigenen Kinder sie ständig bitten, nicht mehr im Schlabberlook aus Sweatpants und altem T-Shirt vor die Tür zu gehen.

Bereits im Alter von zehn Jahren war Drew Opfer des Schönheitsdrucks in Hollywood. "Ich wurde als zu schwer bezeichnet, zu jung, nicht blond genug, einfach nicht passend für die Erwartungen anderer", erzählte sie in einer früheren Ausgabe ihrer Show. Dass sie sich auch jetzt wieder mit so viel Verletzlichkeit zeigt, passt zu der Haltung, die sie an ihrem 51. Geburtstag vor ihrem Studiopublikum beschrieben hat. In der Sendung erklärte sie: "Es ist das 51. Jahr meines Lebens. Ich bin so aufgeregt. Das Leben wird einfach besser." Zwar merke sie, dass der Körper mit den Jahren nachlasse und das eine Herausforderung sei, doch die innere Ruhe und Lebenserfahrung würden das für sie überwiegen. Besonders wichtig sei ihr, die kritische Stimme im Kopf leiser zu drehen: "Wie kann ich mir meine Zeit auf diesem Planeten nehmen, indem ich so grausam zu mir selbst bin? Das ist kein Weg zu leben", sagte sie im Talk.

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Getty Images Drew Barrymore bei "The Drew Barrymore Show" im September 2020

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Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore im Januar 2024

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Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore und Cameron Diaz