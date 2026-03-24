Intime Beichte: Drew Barrymores Mile-High-Club-Erlebnis

Drew Barrymore (51) hat in ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show" eine ziemlich freizügige Geschichte aus ihrem Leben geteilt. Während eines Tischtennisspiels mit Schauspielerin Kaley Cuoco (40) musste die Verliererin jeder Runde eine pikante Frage beantworten. Als das Thema auf eine romantische Begegnung in einem Flugzeug kam, nickte Drew zustimmend. Auf die Frage, bei welcher Airline sich das Ganze ereignet habe, antwortete sie ohne Umschweife: "American Airlines", was begeisterte Rufe aus dem Publikum hervorrief. Kaley zeigte sich überrascht und kommentierte: "Du bist ein wildes Kind."

Als die Schauspielerin gefragt wurde, ob es eine Herausforderung gewesen sei, in zehn Kilometer Höhe genügend Privatsphäre zu finden, erklärte Drew: "Nein, es hat gut funktioniert." Später stellte sie klar, dass die Begegnung tatsächlich in der Flugzeugtoilette stattgefunden habe. Nachdem sie das ausgesprochen hatte, rief sie geschockt aus: "Habe ich das gerade laut gesagt?", während das Publikum mit Überraschung reagierte. Kaley hingegen gab zu, trotz ihrer Rolle als Flugbegleiterin in einer Serie noch nie Mitglied im Mile-High-Club geworden zu sein. "Nein, das habe ich nicht. Hundert Prozent nein", versicherte sie.

Drews offenherziges Geständnis kommt zwei Jahre nachdem sie sich bereits mit Sängerin Christina Aguilera (45) über ihre Erfahrungen als Mitglieder des Mile-High-Clubs ausgetauscht hatte. Damals hatte die Schauspielerin erklärt: "Ich kann es nur empfehlen. Sorry, FAA!" Drew, die für ihre spontane Art bekannt ist, ermutigt generell zu einem mutigen Umgang mit dem Leben. "Solange man lebt, warum nicht alles ausprobieren? Besonders wenn es niemandem schadet!", erklärte sie in der Sendung. Die Schauspielerin betonte dabei, dass ihr Rat nur für Erlebnisse gelte, die anderen nicht schaden. Mit ihrer Offenheit begeistert Drew weiterhin ihre Fans.

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Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

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Getty Images Kaley Cuoco bei den Critics Choice Awards 2026

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Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin