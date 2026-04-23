Phoebe Dynevor verrät: So lernte sie ihren Verlobten kennen

Für Phoebe Dynevor (31) war das Sundance Film Festival 2023 nicht nur ein Karrierehöhepunkt – es war auch der Ort, an dem sie die Liebe ihres Lebens traf. In der Talkshow "The Drew Barrymore Show" plauderte die Bridgerton-Darstellerin jetzt erstmals öffentlich darüber, wie sie ihren Verlobten Cameron Fuller (30) kennenlernte. "Ich glaube, ich habe das noch nie öffentlich gesagt", gestand sie Gastgeberin Drew Barrymore (51). Damals war sie mit ihrem Film "Fair Play" in Park City dabei, der Film bekam viel Aufmerksamkeit und sie selbst war entsprechend gut drauf – bis sie im Pop-up-Klub Tao auf Cameron traf.

Drew Barrymore wollte natürlich wissen, wer zuerst das Gespräch suchte. Phoebe stellte klar, dass die Begegnung ganz klassisch im Klub stattfand: "Das war im Klub. Wir waren im Klub." Drew scherzte daraufhin, das mache ihr Hoffnung, dass man noch auf altmodische Weise jemanden finden könne – woraufhin Phoebe bestätigte: "Man kann jemanden im Klub kennenlernen." Neben der romantischen Enthüllung sprach die Schauspielerin auch über ihre aktuellen Projekte: Ihr Hai-Thriller "Thrash" ist gerade bei Netflix zu sehen, und außerdem wurde sie für die Verfilmung von Emily Henrys Roman "Beach Read" gecastet.

Privat gehen Phoebe und Cameron seit Längerem ihren gemeinsamen Weg. Die Schauspielerin hatte ihre Verlobung im Mai 2024 öffentlich gemacht. Kurz darauf hielten die beiden weitere Details zu ihren Feierplänen zunächst zurück. Auch heute teilen sie nur ausgewählte Einblicke in ihr Privatleben und treten abseits von Projekten meist zurückhaltend auf. Dass Phoebe nun in der Talkshow über das erste Treffen sprach, passt zu ihrem bisherigen Umgang mit Privatem: Sie öffnet sich in Momenten, die ihr am Herzen liegen, ohne zu viel preiszugeben. Für Fans bleibt vor allem die romantische Anekdote vom Sundance-Moment hängen – und die Gewissheit, dass zwischen Karriere und rotem Teppich auch im Klub das Schicksal zuschlagen kann.

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Instagram / sallydynevor Schauspieler Cameron Fuller und Pheobe Dynevor

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Getty Images Phoebe Dynevor bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

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Getty Images Phoebe Dynevor bei der Met Gala 2024