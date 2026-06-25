Selten: Selma Blair zeigt plötzlich ihren Sohn Arthur online

Selma Blair (54) hat ihren 54. Geburtstag gefeiert – und dabei einen seltenen Blick auf ihren Sohn Arthur Saint Bleick (14) gewährt. Die Schauspielerin teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos ihrer Geburtstagsfeier, auf denen sie im Kreise von Freunden und Familie zu sehen ist. Besonders in den Fokus rückt dabei ein Bild, auf dem sie sich zu Arthur beugt, um ihm einen Kuss auf die Wange zu geben, während dieser lächelnd auf den Geburtstagskuchen vor ihr schaut. Selma selbst strahlt in einem burgunderfarbenen Anzug und weißen High Heels, während ihre Gäste "Happy Birthday" singen. "Noch ein weiteres Jahr. Liebe in all ihren Formen. Kuchen, mein Arthur, wunderbare Menschen. Danke", schrieb sie dazu in der Bildunterschrift.

Arthur, der im Juli 14 Jahre alt wird, wirkt auf dem Foto sichtlich erwachsen – mit leicht zerzaustem braunem Haar und einem beigen Pullover. Er entstammt Selmas früherer Beziehung mit Jason Bleick (54), mit dem die Schauspielerin zwischen 2010 und 2012 zusammen war. Selma zieht ihn als alleinerziehende Mutter groß. In der Sendung "Today" sprach sie offen darüber, wie herausfordernd das in Kombination mit ihrer Erkrankung ist: "Ich glaube, seit ich ihn bekommen habe, hatte ich MS, und ich wusste es nicht, weil ich erst später diagnostiziert wurde. Erschöpfung war immer mein Hauptproblem, und wie jeder Elternteil weiß, vor allem als alleinerziehender Mensch, gibt es keinen Spielraum für zusätzliche Erschöpfung."

Selma Blair leidet an Multipler Sklerose, einer chronischen Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem angreift. Sie wurde damit im Jahr 2018 diagnostiziert. Zuvor hatte sie jahrelang mit Alkoholproblemen gekämpft, bevor sie 2016 mit ihrer Sobriety-Reise begann. Ihr Sohn spielt dabei eine zentrale Rolle in ihrem Leben. "Ich liebe ihn mehr als alles andere", sagte sie in der "The Drew Barrymore Show". Auch über die alltäglichen Herausforderungen des Mutterseins sprach sie offen – etwa darüber, dass Arthur sich kürzlich ein Gesichtspiercing gewünscht hatte, was sie jedoch entschieden ablehnte: "Er fragte nach einem Gesichtspiercing. Welche Mutter bei klarem Verstand lässt das zu? Das kommt nicht in Frage. Das habe ich klar gesagt. Da habe ich eine Grenze gezogen."

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Getty Images Selma Blair bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026

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https://www.instagram.com/p/DZ-zrhsFMDm/?img_index=1 Selma Blair feiert ihren 54. Geburtstag mit Freunden und ihrem Sohn Arthur

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Instagram / selmablair Selma Blair und ihr Sohn Arthur Bleick, Dezember 2023