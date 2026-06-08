Tony Awards 2026: Das waren die Red-Carpet-Looks des Abends

Broadways größte Nacht wurde auch 2026 wieder zum Modespektakel! Bei den 79. Tony Awards in New York sorgten zahlreiche Stars mit glamourösen Auftritten für Aufsehen. Besonders einige Looks blieben dabei nachhaltig in Erinnerung – von elegant über extravagant bis hin zu absoluter Familien-Power. Allen voran Gastgeberin Pink zeigte sich als echter Hingucker. Die Sängerin erschien nicht nur in einer spektakulären schwarzen Robe mit dramatischen Rüschen und auffälligem Haarschmuck, sondern machte den Abend gleich zur Familienangelegenheit: Gemeinsam mit Ehemann Carey Hart (50), Tochter Willow (15), Sohn Jameson (9) und Mutter Judith Moore posierte sie auf dem roten Teppich. Der Familienauftritt verlieh ihrem glamourösen Look eine besonders persönliche Note.

Für einen der mutigsten Fashion-Momente des Abends sorgte unterdessen Cole Escola (39). Der Schauspieler und Dramatiker erschien in einem knallpinken, voluminösen Ensemble von Christopher John Rogers. Die auffällige Kombination aus übergroßen Rüschen, weiter Silhouette und roter Lockenperücke machte den Broadway-Star zu einem der Gesprächsthemen des Abends.

Drew Barrymore (51) entschied sich für einen außergewöhnlichen Schwarz-Weiß-Look. Die Schauspielerin kombinierte eine überlange weiße Hemdbluse mit Schleppe zu einer hoch geschnittenen schwarzen Hose und setzte damit auf einen modernen Mix aus Abendgarderobe und Power-Dressing. Lange weiße Handschuhe und goldene Statement-Ohrringe rundeten das elegante Ensemble ab und verliehen dem Auftritt einen Hauch von Hollywood-Glamour.

Zeitlose Eleganz strahlte Rose Byrne (46) aus, die gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Bobby Cannavale (56) erschien. Die Schauspielerin erschien in einer glitzernden Silberrobe mit gewagten Seitenausschnitten. Schwarze, bodenlange Fransen verliehen dem funkelnden Look das gewisse Etwas und machten ihn zu einem der elegantesten Fashion-Momente des Abends.

Daniel Radcliffe (36) und Erin Darke (41) zählten zu den schönsten Paaren auf dem roten Teppich. Während die Schauspielerin in einer dunkelblauen Robe mit schwarzem Samt-Bustier und fließendem Plisseerock glamouröse Akzente setzte, überzeugte der Harry Potter-Star in einem hellblauen Smoking. Die farblich aufeinander abgestimmten Looks verliehen dem Paar einen besonders eleganten Auftritt.

Sarah Paulson (51) bewies auf dem roten Teppich einmal mehr Mut zur Farbe. Die Schauspielerin erschien in einer romantischen Kreation mit cremefarbenem, besticktem Oberteil und rosafarbenem Maxirock. Übergroße Schleifen an den Schultern und leuchtend rote Bänder an der Taille verliehen dem verspielten Look eine märchenhafte Note. Mit funkelnden Accessoires und einer eleganten Hochsteckfrisur rundete sie ihren außergewöhnlichen Auftritt ab.

Queen Latifah (56) setzte auf einen der dramatischsten Looks des Abends. Zu ihrer schlichten schwarzen Robe kombinierte die Schauspielerin ein opulentes Cape, das mit schimmernden Federapplikationen besetzt war. Die extravagante Kreation verlieh ihrem Auftritt eine majestätische Note und machte sie zu einem echten Hingucker auf dem roten Teppich. Ob Familienauftritt, Hollywood-Glamour oder mutige Fashion-Statements – die Tony Awards 2026 lieferten auf dem roten Teppich wieder zahlreiche unvergessliche Momente. Besonders Pink, Cole Escola und Rose Byrne dürften mit ihren Looks vielen Fans noch lange im Gedächtnis bleiben.

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Imago Judith Moore, Pink, Jameson Hart, Willow Sage Hart und Carey Hart bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York

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Imago Cole Escola bei den Tony Awards im Radio City Music Hall, New York, 7. Juni 2026

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Getty Images Drew Barrymore bei den Tony Awards 2026 im Radio City Music Hall in New York

Getty Images Rose Byrne und Bobby Cannavale bei den 79. Tony Awards in New York

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2026 in New York

Getty Images Sarah Paulson bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York, am 7. Juni 2026

Getty Images Queen Latifah bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall in New York City