Drew Barrymore & Zayn Malik stechen sich gegenseitig Tattoos

Drew Barrymore (51) und Zayn Malik (33) haben in der aktuellen Ausgabe der "The Drew Barrymore Show" einen besonderen Freundschaftsmoment gesetzt. Die Schauspielerin und der Sänger ließen sich während eines vorab aufgezeichneten Segments im Studio tätowieren – und zwar mit Motiven, die vom jeweils anderen inspiriert sind. Drew trägt nun das Wort "Grace" (deutsch: Gnade) auf der Innenseite ihres Handgelenks, Zayn ließ sich "Drew" auf Arabisch auf den Unterarm stechen. In der Sendung erklärten beide, warum sie sich für die symbolischen Schriftzüge entschieden und was dahintersteckt.

Drew erzählte in der Show, dass sie sich vor dem Tattoo-Termin intensiv mit der Bedeutung von Zayns Namen beschäftigt habe. "Ich habe angefangen zu recherchieren, was dein Name bedeutet, und einer der Begriffe ist 'Grace'", berichtete sie dem Sänger. Das Wort sei ein Lebensmotto, das sie sich schon lange tätowieren lassen wollte. "Es ist etwas, das ich mir selbst auf eine andere Weise geben muss", erklärte die Schauspielerin weiter. Gleichzeitig sei der Schriftzug auch eine Erinnerung an ihre und Zayns eigene Reise in Sachen mentale Gesundheit. Zayn entschied sich im Gegenzug für eine deutlich direktere Hommage: "Ich habe mich entschieden, deinen Namen auf Arabisch zu stechen", verriet der Musiker in der Sendung. Drew reagierte begeistert und rief: "Ich fühle mich so geehrt!" Die Kameras fingen später die fertigen Tattoos ein: "Grace" in schlichter Schrift auf Drews Handgelenk und "Drew" auf Arabisch auf Zayns Unterarm.

Die emotionale Tattoo-Session wurde ausgestrahlt, kurz nachdem Zayn seine Fans über einen gesundheitlichen Rückschlag informiert hatte. Der Sänger war am 17. April wegen einer nicht näher genannten Erkrankung unerwartet im Krankenhaus gelandet und musste daraufhin mehrere geplante Fan-Termine an der US-Ostküste absagen. "An meine Fans – danke euch allen für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer – es war eine lange Woche und ich erhole mich unerwartet immer noch", schrieb er auf Instagram und zeigte sich "untröstlich", seine Fans nicht treffen zu können. Gleichzeitig bereitet sich der Musiker weiter auf seine große Arena- und Stadiontour zu seinem fünften Studioalbum "Konnakol" vor, die im Mai starten soll. Abseits der Musik sorgt Zayn derzeit auch mit einem geplanten Netflix-Projekt für Schlagzeilen: Eine gemeinsame Dokuserie mit Louis Tomlinson (34), die ihre Zeit bei One Direction und die Jahre danach beleuchten sollte, liegt Medienberichten zufolge auf Eis, nachdem das britische Boulevardblatt The Sun über einen Streit zwischen den beiden berichtet hatte. Netflix äußerte sich bisher nicht zum Status des Roadtrip-Projekts, das ursprünglich als lockere Wiederannäherung der beiden Musiker angekündigt worden war. Zayns Verhältnis zu Drew ist indessen weiter von Freundschaft und Vertrauen geprägt – davon zeugen die aktuellen Tattoo-Gesten, die über die Sendung hinaus Bedeutung tragen.

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Collage: Instagram / zayn, Getty Images Collage: Zayn Malik und Drew Barrymore

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Getty Images Drew Barrymore beim "TCM Classic Film Festival" in New York City

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Instagram / zayn Zayn Malik im August 2025