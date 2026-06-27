Eva Benetatou feiert fünften Geburtstag ihres Sohnes George

Emotionaler Ehrentag für Evanthia Benetatou (34): Die Reality-TV-Bekanntheit hat am Freitag den fünften Geburtstag ihres Sohnes George gefeiert und ihre Freude mit ihren Fans im Netz geteilt. Auf Instagram zeigt Eva ein Foto, auf dem bunte Luftballons und liebevolle Deko zu sehen sind – alles dreht sich um ihren kleinen Jubilar. Dazu veröffentlicht die ehemalige Dschungelcamperin eine rührende Botschaft an ihren Sohn, in der sie deutlich macht, welche zentrale Rolle George in ihrem Leben spielt.

Zu dem Bild verfasst Eva einen langen, emotionalen Text. Sie wendet sich direkt an George und schreibt: "An meinen kleinen Jungen, meinen großen Jungen, die Liebe meines Lebens, meine ganze Welt, mein Universum, mein alles: Herzlichen Glückwunsch." Die Influencerin erklärt weiter, sie wisse kaum, wo die Jahre geblieben seien und betont, wie rasend schnell die Zeit vergangen ist. Sie könne nicht stolzer und glücklicher sein, macht sie in ihrer Nachricht deutlich.

Für Eva spielt ihr Sohn schon lange die Hauptrolle im Privatleben. Die Brünette teilt immer wieder Momente aus ihrem Alltag mit George, zeigt gemeinsame Ausflüge, ruhige Stunden zu Hause oder auch kurze Klinikaufenthalte. Ihre Community begleitet seit der Schwangerschaft den Weg der Reality-TV-Bekanntheit als Mutter. Georges Vater, Chris Broy (37), hat seit Jahren keinen Kontakt zu seinem Sohn. Eva versucht, Mutter- und Vaterrolle gleichzeitig auszufüllen, und gestand: "Mein größter Schmerz ist, dass ich sehe, wie mein Kind einen Vater braucht und auch nach ihm verlangt." Dass Eva diesen neuen Meilenstein nun so emotional mit ihren Fans teilt, fügt sich in das Bild, das sie von sich zeichnet: eine Mutter, die ihren Sohn in den Mittelpunkt stellt und mit ihm gemeinsam durch die verschiedenen Etappen des Aufwachsens geht.

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Imago Eva Benetatou bei der Aachener Media Night 2026 in der Eventlocation Liebig in Aachen

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Instagram / evanthiabenetatou Sohn George und Evanthia Benetatou, Dezember 2025

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George