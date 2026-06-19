Fans verspotten sie: Eva Benetatou wehrt sich nach Po-Post

Eva Benetatou (34) lässt sich von ihren Kritikern nicht einschüchtern. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit mit einem freizügigen WM-Post auf Instagram jede Menge Kritik geerntet hatte, meldet sie sich nun mit einem neuen Clip zurück. In dem Video stützt sie ihre Füße gegen eine Wand, hat die Hände auf dem Boden und twerkt in Unterhose in die Kamera. Dazu richtet sie sich direkt an ihre Kritiker und schreibt: "An die Experten, die meinen Hintern für KI gehalten haben: Die Realität ist manchmal einfach schwer zu akzeptieren. P. S.: Trainieren lohnt sich. Und bitte: Feuer frei."

Auslöser der Diskussion waren zuvor mehrere KI-Bilder aus einem Fußballstadion, die Eva veröffentlicht hatte. Besonders ein Motiv sorgte für Aufsehen: Darauf macht sie einen Handstand und balanciert einen Ball auf ihrem nackten Po. Im Netz folgte darauf reichlich Gegenwind. Unter ihrem neuen Beitrag bleibt eine öffentliche Reaktion jedoch zunächst aus – denn die Influencerin hat die Kommentarfunktion deaktiviert. Zusätzlich legt Eva in ihrer Story nach. Dort betont sie: "Den [Mittelfinger] gönne ich schon länger dem einen oder anderen – mit ganz viel Liebe. Habe zu lange den Mund gehalten, wartet, bis ich richtig loslege."

Die gebürtige Griechin ist dem deutschen Fernsehpublikum vor allem durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Der Bachelor bekannt. Bereits damals sorgte sie mit ihrem Auftreten regelmäßig für Gesprächsstoff. Auch auf Social Media setzt Eva immer wieder auf auffällige Inszenierungen. Zuletzt hatte ihr freizügiger WM-Beitrag mit KI-generierten Bildern für zahlreiche Reaktionen gesorgt. Unter dem Post häuften sich kritische Kommentare wie "Peinlich" oder "Warum?". Ein User stichelte: "Und du liebe Eva, wunderst dich noch über all das, was man über dich sagt? Selbst schuld, wenn man sich so auf Krampf präsentieren muss."

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Imago Eva Benetatou bei der Premiere von Survivor Germany im Cinenova Köln-Ehrenfeld

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatous KI-generiertes WM-Foto, Juni 2026

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Imago Eva Benetatou bei der Aachener Media Night 2026 in der Eventlocation Liebig in Aachen